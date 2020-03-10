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Koronavirüste (Covid-19) son durum: İtalya tamamen karantinada, KKTC'de ilk vaka görüldü

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Koronavirüste (Covid-19) son durum: İtalya tamamen karantinada, KKTC'de ilk vaka görüldü
Koronavirüste (Covid-19) son durum: İtalya tamamen karantinada, KKTC'de ilk vaka görüldü

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülke tamamen karantina altına alındı. Başbakan Giuseppe Conte, halktan evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs salgının 'pandemi' olma riskinin çok yükseldiğini duyurdu.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

  • İtalya'da bir günde 97 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı bin 800'e çıktı. Ülke karantinaya alındı.

  • Son 24 saat içerisinde İran'da 43 kişi daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, 600 yeni vaka görüldü. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

  • Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

  • Almanya'da ilk ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 136'ya yükseldi.

  • Danimarka'da 55 yeni vaka görüldü.

  • İspanya'da son 24 saatte 7 ölüm gerçekleşti, 88 yeni vaka görüldü.

  • Hollanda'da 77 yeni vaka ve 2 ölüm gerçekleşti.

  • Fransa'da 2 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı.
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk vaka tespit edildi.
  • Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyal para cezası verileceğini açıkladı.
  • Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 515'e yükselmiş oldu.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 114’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.Ayrıca Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal" olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67’ye yükseldi.

METİN BOYUTUAaAa

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi. Ülke tamamen karantina altına alındı. Başbakan Giuseppe Conte, halktan evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs salgının 'pandemi' olma riskinin çok yükseldiğini duyurdu.

İtalya, İran'ı geride bırakarak Covid-19 salgını sebebiyle Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülke konumuna geldi. İran, 9 Mart tarihinde 43 kişinin daha salgın sebebiyle öldüğünü açıklamış ve ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 237'ye yükselmişti.

Çin’de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139’a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanan son gelişmeler:

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  • İtalya'da bir günde 97 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı bin 800'e çıktı. Ülke karantinaya alındı.

  • Son 24 saat içerisinde İran'da 43 kişi daha koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi, 600 yeni vaka görüldü. Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

  • Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

  • Almanya'da ilk ölüm: 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 136'ya yükseldi.

  • Danimarka'da 55 yeni vaka görüldü.

  • İspanya'da son 24 saatte 7 ölüm gerçekleşti, 88 yeni vaka görüldü.

  • Hollanda'da 77 yeni vaka ve 2 ölüm gerçekleşti.

  • Fransa'da 2 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Paris'te her yıl 20 milyon kişinin ziyaret ettiği Disneyland'ın bir çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı.
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk vaka tespit edildi.
  • Suudi Arabistan ise ülkeye girişte sağlık ile ilgili yanıltıcı bilgi verenlere 500 bin riyal para cezası verileceğini açıkladı.
  • Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 515'e yükselmiş oldu.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 114’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ayrıca Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal" olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67’ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

 

 

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