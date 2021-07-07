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SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Koronavirüste Delta tehlikesi bitmeden yeni kâbus! Lambda paniği

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New York Post'ta yer alan habere göre, Bilim insanları Peru'yu kasıp kavuran son derece bulaşıcı bu yeni varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor. Uzmanlar ayrıca Lambda'nın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunun altını çiziyor.
Koronavirüste Delta tehlikesi bitmeden yeni kâbus! Lambda paniği

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan yani tip koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.Virüse karşı küresel aşılamada 3 milyar doz barajı geçilse de yeni varyantlar bilim dünyasını çaresiz bırakıyor.

LAMBDA VARYANTINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının endişesini yaşarken, Peru'dan kötü bir haber geldi. İlk olarak geçen yıl Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkan Lambda varyantının giderek yayıldığı açıklandı. 30 ülkeye yayılan Lambda varyantına çözüm aranıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Bilim insanları Peru'yu kasıp kavuran son derece bulaşıcı bu yeni varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor. Uzmanlar ayrıca Lambda'nın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunun altını çiziyor.

YÜZDE 81'İNDEN SORUMLU TUTULUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Peru'da Lambda'nın Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu belirtiyor.

HER 10 KİŞİDEN BİRİ TEHDİT ALTINDA

Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor. Dünyadaki en yüksek pandemi ölüm oranına sahip olan Peru'da bu durumun söz konusu varyant nedeniyle ortaya çıktığı belirtiliyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden 1'i hayatını kaybediyor.

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