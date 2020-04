Koronavirüste son durum

Yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.

Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD’de virüs bulaşanların sayısı 667 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 900, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 189’a yükseldi.

İtalya’daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bin 170’e çıkarken, vaka sayısı 168 bin 941’e, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 164’e çıktı.

İspanya’daki vaka sayısı 182 bin 816’ya yükselirken, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19 bin 130’a, iyileşenlerin sayısı 74 bin 797’ye ulaştı.

Salgının en fazla etkilediği ülkelerden Fransa’da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920’ye ulaştı. Kovid-19 bulaşanların sayısı 164 bin 327’ye, hastalığı atlatanların sayısı ise 32 bin 812’ye çıktı.

İngiltere’deki vaka sayısı 103 bin 93 olarak açıklanırken, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 729’a çıktı.

Can kayıpları İran’da 4 bin 869, Belçika’da 4 bin 857, Almanya’da 3 bin 867, Hollanda’da 3 bin 315, Brezilya’da 1764, İsveç’te 1333, İsviçre’de 1281, Kanada’da 1048 olarak açıklanırken, 3 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de son 24 saatte yeni can kaybı olmadı.

Afrika ise ülkesi Esvatini’de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Nijerya’da 18, Kenya’da ise 12 sivil, Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadıkları için öldürüldü.

Japonya’da 6 Mayıs’a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.