Koronavirüste yeni belirti 'koku alma hissinin kaybolması' mı?

2020 yılına koronavirüs (Covid-19) ile başlayan dünya, salgını henüz kontrol altına alabilmiş değil. Birçok ülke yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürürken virüs henüz tam olarak tüm etkileriyle birlikte tanınmış değil.

Covid-19 hastalığına neden olan virüsün başlıca belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyor.

Ancak İngiliz doktorlardan oluşan bir uzman ekip anosmi yani koku alma hissinin kaybolmasının koronavirüsün yeni bir belirtisi olabileceğini vurgulayarak bunun birçok ülkede mevcut hastalarda halihazırda görüldüğüne dikkat çekti.

İngiliz doktorlar yaptıkları açıklamada koku alma hissinin kaybolduğunu düşünen yetişkinlerin farkında olmadan Covid-19 taşıyıcısı olabilecekleri uyarısını yaparak, bu durumda olan kişilerin kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu.

İngiltere Rinolojik Kurumu Başkanı Claire Hopkins, Washington Post'a yaptığı açıklamada bu yöndeki kanıtların hızla bir şekilde geldiğini belirterek, "Dünyanın birçok yerinde çalışan meslektaşlarım da bana bu bulguya rastladıklarını iletti." dedi.

İngiltere Rinolojik Kurumu'nun raporunda özellikle Çin, İran, Güney Kore ve İtalya'daki hastaların bir çoğunda anosmi görüldüğünü, Almanya'daki vakaların üçte ikisinde de bu yönde bir saptamaya ulaştıklarına dikkat çekildi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü uzmanları ise koku alma hissinde yaşanan kaybın henüz koronavirüs belirtisi olarak doğrulatamadıklarını ancak bunu tamamen ihtimal dışı olarak da görmediklerini belirtti.