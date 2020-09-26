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Koronavirüste Yeni Test Yöntemi

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Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, "Burundan örnek almak ağrılı bir işlem ve örneği alan kişiye enfeksiyon riski yaratmış oluyoruz.
Koronavirüste Yeni Test Yöntemi

Koronavirüs testi için artık içme suyuyla gargara yapmak yeterli olacak. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, yeni test yönteminin ayrıntılarını anlattı.

Prof. Dr. Kocagöz, "Hastadan burun sürüntüsü yerine gargara ve ağız çalkalama suyunu alıyoruz. Hasta bir iki yudum içme suyunu ağzına alıyor, gargara yapıp birkaç defa çalkaladıktan sonra bir kaba tükürüyor. Laboratuvarda geliştirdiğimiz araç içerisine 20 mililitre kadar sıvı koyuyoruz. Orada bulunan bir polimer hızla su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre hale getiriyor. Böylece hem çubukla aldığımız 50 mikrolitre yerine bütün arka boğazı ve ağzı yıkayarak çok miktarda almış oluyoruz.

YARIM SAAT İÇİNDE NETİCE ALINACAK

Bunu ister PCR testlerinde ister antijen testlerinde kullanabiliyoruz. Bu işlem antijen testlerinin duyarlılığını yaklaşık 20 kat artırıyor. Daha fazla virüs topladığımız için umarım PCR kadar duyarlı bir test haline getireceğiz. Burundan örnek almak ağrılı bir işlem ve örneği alan kişiye enfeksiyon riski yaratmış oluyoruz. Bunun yerine şüpheli kişiye bir kap veriyorsunuz, ağzını çalkalayıp o sıvıyı kendisi veriyor. Hem de hastaneye gelen hastalarımıza en fazla yarım saat içerisinde sonucu vermiş olacağız" diye konuştu.

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