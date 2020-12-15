Koronavirüsten 30 gün koruyan maske üretildi

Türkiye'de yerli bir firma, 30 güne kadar koruyan maske ürettiğini açıkladı. Maskenin virüsün girişini engelleyerek değil, virüsü öldürerek bulaşıyı engellediği belirtildi.

Türkiye'de yerli bir firma, 30 güne kadar koruyan maske ürettiğini açıkladı. Maskenin virüsün girişini engelleyerek değil, virüsü öldürerek bulaşıyı engellediği belirtildi.

NTV'nin haberine göre yerli bir firma, 30 güne kadar koruyan maske üretti. SMF30 adındaki maske, 4 katmandan oluşuyor.

Maskede en alt ve en üst katmanlarda, nonwoven adı verilen örülmemiş, dokuma işlemi yapılmamış, antibakteriyel koruyuculuğa sahip özel bir kumaş kullanıldığı belirtildi.

Maskenin tek yıkamada 30 güne kadar koruyuculuğunu sürdürdüğü ve 10 defaya kadar yıkanarak yeniden kullanılabildiği açıklandı.

Mega İç ve Dış Ticaret Mümessillik Şirketi Genel Müdürü Gonca Neriman Taşar, maskeyi Kovid-19 dahil olmak üzere tüm zararlı patojenlerin yayılmasını engellemek amacıyla ürettiklerini söyledi.

Taşar, maskenin virüsün girişini engelleyerek değil, virüsü öldürerek bulaşıyı engellediğini ve virüs, mikrop, mantar gibi hedef mikroorganizmaları yüzde 99 virgül 99 oranında öldürdüğü bilgisini paylaştı