Koronavirüsten bir haftada 4 can kaybı!

Güney Kıbrıs’ın haftalık koronavirüs rakamları açıklandı. Bir hafta içerisinde 4 kişi hayatını kaybederken 3 bin 598 yeni vaka tespit edildi.

Sigmalive haber sitesi, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, 30 Aralık-5 Ocak arasında, yaşları 85 ile 93 arasında değişen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 1262’ye çıktığını kaydetti.

Haberde ayrıca toplam 61 bin 914 test neticesinde 3 bin 598 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 634 bin 709’a yükseldiği bildirildi.

90 kişinin ise koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gördüğü, 12’sinin durumunun ise ciddi olduğu kaydedilen Sağlık Bakanlığı açıklamasında, toplam testlere bağlı olarak pozitiflik oranı ise yüzde 5.8 olarak verildi.