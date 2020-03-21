Koronavirüsten çok daha tehlikeli salgınlar çıkabilir'

Rus askeri doktor Yarbay Aleksey Vodovozov, yeni tip koronavirüsün daha önce yaşanan veba salgınlarına kıyasla insanlar için daha zararsız olduğunu, ancak doğada salgına neden olabilecek çok daha tehlikeli virüsler olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Vodovozov, "Koronavirüs salgını ilk değil, bana göre birincisi H1N1 domuz gribinin dönüşüydü. Bu bir 'alıştırmaydı' ve yeterince dikkate alınmadı. Uzmanlar uzun zamandır insanlığın yeni alanları ele geçirdiği ve bu alanlarda hayvanların yaşadığı, bu hayvanlarda insan popülasyonuna mükemmel bir şekilde geçiş yapabilen virüs ve bakteriler olduğu konusunda uyarıyorlar. Şimdi karşılaştığımız durum budur ve bu da bir 'alıştırma' salgınıdır" ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 'taktik ve teknik özelliklerinin' nispeten zayıf olduğunu belirten Vodovozov, şunları söyledi:

"Ölüm oranının gripten daha düşük olduğu söylenemez, çünkü eğer yüzde olarak alınırsa, o zaman ölüm oranı çok daha yüksektir. Potansiyel olarak elbette tehlikelidir, ama yine de çoğunluk iyileşiyor. Ancak bu virüs bize başka bir özellikle gelebilirdi, örneğin yüzde 90'lık bir ölüm oranıyla. O zaman dünyanın hazır olmadığı farklı bir durum olurdu."

Justinianian vebasının (541-750 yılları) o zamanki nüfusun yüzde 40'ını, Kara Ölüm’ün (1346-1353 yılları) ise Avrupa nüfusunun yüzde 60'ını yok ettiğini hatırlatan Vodovozov, "Doğada hala bununla aynı ‘ölümcül’ özelliklere sahip patojenler var ve eğer ortaya çıkarlarsa onlara karşı işe yarayacak hiçbir şey yapamayız" dedi.