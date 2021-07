Koronavirüsten Her Gün Ölüm Yaşanıyor

Güney Kıbrıs’ta Kovid-19 kaynaklı ölümlerin her gün yaşanmaya başladığına dikkat çekildi.

Alithia gazetesi “Koronavirüs: Her Gün Ölü-Şu Ana Kadar Ölü Sayısı 398’e yükseldi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Kovid-19’dan ölümlerin her gün yaşandığına dikkat çekti.

Gazete, 19 Temmuz’da 5, 20 Temmuz’da 1, 21 Temmuz’da 3, dün akşam ise 4 kişinin Kovid-19’dan dolayı öldüğünü ve toplam ölü sayısının 398’e yükseldiğini yazdı.

Gazete, dün hayatını kaybeden 4 kişiden ikisinin, 74 ve 69 yaşlarındaki iki kadın, diğer ikisinin ise 87 ve 85 yaşlarındaki iki erkek olduğunu belirtti.

Habere göre, bugüne kadar ölenlerin yaş ortalaması 77.2 olarak belirlendi.

Gazete haberinde dün bin 46 yeni vakanın daha açıklandığını anımsattı.

4’ÜNCÜ DALGA

Haravgi gazetesi “İş Planı Olmaksızın 4’üncü Dalgaya Ulaştık” başlığıyla manşet ve iç sayfalarında verdiği haberinde, hastanelerdeki durumun sınır noktasına gelmesiyle, devlet hastanelerinin dayanma gücü konusundaki endişenin arttığını yazdı.

Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü (UKİPİ) Yönetim Kurulu’nun dün bir araya gelerek, bir dizi karar aldığını yazan gazete, bu kararlar arasında vardiya satın alınması ve yeni personel istihdam edilmesinin de bulunduğunu belirtti.

Habere göre, UKİPİ, Kovid-19 ünitelerinin personelle donatılması için vardiya satın alınmasına, emeklilik ve istifalar nedeniyle doğan boşluğun doldurulması için de derhal 20 personelin istihdam edilmesine karar verdi.

UKİPİ Basın Sözcüsü Haralambos Harilau açıklamasında, muhtemelen tatilde olmaları nedeniyle öze doktorlarla iletişime geçememesinden dolayı acil servislere ve kısa süreli yatışlara başvuruda bulunan hasta sayısının son dönemlerde arttığını belirtti.

Harilau, hastaneleri ziyaret eden hastaların yüzde 50’sinin “5’inci kategoride”, bir diğer deyişle doğru bir yönlendirmeyle evde kalabilecek hasta olduklarını ifade etti.

PASİKİ Başkanı Sotiris Kumas, özel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bazı kişilerin doğru hareket etmemesi nedeniyle vardiya alımının gerekli olduğunu söyledi.

Kumas, yaz döneminde yaz izinleri ve Kovid-19 vakalarının artışının öngörülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Öte yandan, Politis gazetesi ise Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) numuneler üzerinde yapılan incelemelerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki 4’üncü dalganın arkasında Delta (Hint) varyantının bulunduğunu yazdı.

Gazete, Delta varyantının küçük yaşlarda sahip olabileceği etkiler ve Güney Kıbrıs’ta aşılamanın 7 ay önce başlaması nedeniyle aşılı kişilerin antikorları konusunda uzmanların endişe taşıdığını yazdı. Uzmanların, 3’üncü doz aşı konusunu da gündeme getirdikleri kaydedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 62.6’SI TAMAMEN AŞILI

Fileleftheros gazetesi dün öğleden sonraya kadar 511 bin 744 kişinin en azından ilk doz aşısını olduğunu, 448 bin 882 kişinin ise tam aşılı olduğunu yazdı.

İkinci doz aşı olmayı bekleyen kişi sayısının geçen Çarşamba günü 59 bin 496 olduğunu yazan gazete, bu rakamlar temelinde nüfusun yüzde 62.6’sının tam aşılı olduğunu belirtti.

Habere göre, AstraZeneca aşısının 2 dozunu da yaptıran kişi sayısı 114 bin 816, tek dozunu alan kişi sayısı ise 130 bin 221.

Haberde, Pfizer aşısının iki dozunu olan kişi sayısının 274 bin 22, sadece ilk dozunu alan kişi sayısının ise 314 bin 995; Moderna aşısının iki dozunu olan kişi sayısının 36 bin 842, tek doz olan kişi sayısını 39 bin 577; Johnson&Johnson aşısını ise 16 bin 20 kişinin yaptırdığı belirtildi.

Aşı yaptıranların bölgelere göre dağılımını da veren gazete, en fazla aşı olan kişi sayısının yüzde 78.8 ile Baf’ta olduğunu yazdı. Baf’ı, yüzde 76.2 ile “Mağusa bölgesi”, yüzde 64.5 Larnaka; yüzde 68.5 Limasol; yüzde 71.2 Lefkoşa’nın izlediği kaydedildi.

DELTA VARYANTI

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde, üzerine incelemelerde bulunulan numunelerin yüzde 100’ünde Delta varyantının tespit edildiğini yazdı

Gazete, hem Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), hem de Güney Kıbrıs’taki özel bir laboratuar tarafından incelenen 34 numunenin tümünde Delta (Hint) varyantının tespit edildiğini belirtti.

Haberde, 9 Mart-1 Temmuz tarihleri arasında numuneler üzerinde yapılan incelemelerin detaylarına da geniş yer verildi.

Habere göre, 9 Mart-18 Nisan tarihlerinde 68 numuneden 61’inde İngiliz varyantı tespit edilirken, Hint varyantına rastlanılmadı.

19 Nisan-25 Nisan’da 78 numuneden 75’inde İngiliz, 2’sinde Hint varyantı; 26 Nisan 2 Mayıs’ta 44 numunenin tamamında İngiliz varyantı tespit edildi.

Gazete, 21 Mayıs-26 Mayıs’taki 27 numuneden 26’sında Hint, 1’inde ise İngiliz varyantının tespit edildiğini yazdı.

EN GENÇ KORONAVİRÜS HASTASI

Alithia gazetesi, bir başka haberinde, Güney Kıbrıs Referans Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören en genç hastanın 19 yaşında olduğunu yazdı.

Habere göre, Referans Hastanesi’nde şu anda 72 hasta tedavi görürken, 6’sının ileri bakım ünitesinde bulunuyor.

Hastane yetkilisi, en genç hastanın 19, en yaşlı hastanın ise 84 yaşında olduğunu da belirtti.