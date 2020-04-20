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Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 625 bini aştı

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Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 625 bini aştı
Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 625 bini aştı

Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 625 bini geçti.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 625 bin 129 kişi iyileşti.

 

En fazla iyileşen sayısı Almanya’da

COVID-19 salgınının ortaya çıktığı Çin’de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 88 bin ile Almanya, 77 bin 357 ile İspanya, 71 bin 12 ile ABD, 57 bin 23 ile İran, 47 bin 55 ile İtalya ve 36 bin 578 ile Fransa oldu.

Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 2 milyon 407 bin 400’e ulaşırken, virüs nedeniyle 165 bin 71 kişi hayatını kaybetti.

Halen tedavi gören 1 milyon 617 bin 200 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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