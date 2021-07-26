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Koronavirüsten Korunmak İçin Anne Adaylarına 10 Öneri

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Koronavirüsten Korunmak İçin Anne Adaylarına 10 Öneri
Koronavirüsten Korunmak İçin Anne Adaylarına 10 Öneri

Bebek bekleyen kadınlar Covid-19 salgını sırasında birçok bilinmeyenle karşı karşıya kalıyor. Mevcut veriler, Covid-19'lu hamilelerin, diğer yaşıtlarına kıyasla daha çok hastalık riski altında olduğunu gösteriyor. Koronavirüse yakalanan gebe kadınlarda yoğun bakım ünitesine yatış, mekanik ventilasyon ve ventilasyon desteği ihtiyacı ile bildirilen ölüm riskinin hamile olmayan kadınlara oranla arttığını belirtiliyor.

Hamileler için risk artıyor

Covid-19 salgını, hamile kadının şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı potansiyel olarak savunmasız kabul edilmesine yol açmış durumdadır. Obezite ve diyabet gibi ek hastalıkları olan gebeler, benzer ek hastalıkları olanlara göre daha fazla ciddi hastalık riski altında olabilir. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında hamilelik, şiddetli Covid-19 hastalığı için artan riske yol açan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Ek olarak, Covid pozitif gebeler, erken doğum (bebeği 37 haftadan daha erken doğurmak) ve düşük gibi diğer olumsuz sonuçlar için daha yüksek risk altındadır.

 

Hamilelerin dikkat etmesi gereken başlıca önlemler şunlardır;

  1. Mümkün olduğunca az kişi ile görüşün. Covid-19'a maruz kalmış olabilecek veya virüs bulaşmış olabilecek kişilerle etkileşimi mümkün olduğunca sınırlayın.
  2. Maske takmayan bireylerden uzak durun ve çevrenizdeki kişilerden maske takmasını isteyin.  
  3. Aile üyeleriniz dışındaki kişilerden en az 2 metre uzakta durun. 
  4. Ellerinizi gün içinde sık sık en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. 
  5. Sabun ve su yoksa en az %60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın. 
  6. Bu önlemlerin zor olabileceği alanlardan ve faaliyetlerden kaçının.
  7. Önerilen aşıları olun. Hamilelik sırasında önerilen aşıları yaptırmak sizi ve bebeğinizi korumaya yardımcı olabilir.  
  8. Covid-19 ile benzer semptomlara sahip olabilen bebeğinizi boğmacaya karşı korumak için hamilelik sırasında boğmaca (Tdap) aşısı yaptırın.   
  9. Acil servislerde bakıma ihtiyacınız olursa sizi Covid-19 riskinden koruyacak önlemlerin alındığını unutmayın ve acil bakım ihtiyacını geciktirmeyin. 
  10. Doktor kontrollerinizi aksatmayın.

Yenidoğanlar da Covid-19 pozitif ile karşılaşılabiliyor

Hamilelik sırasında koronavirüse yakalanan annelerden doğan bebeklerde Covid-19 görülme oranı çok düşüktür. Bazı yenidoğanlarda doğumdan kısa bir süre sonra Covid-19 ile karşılaşılmıştır fakat bu bebeklerin virüsü doğumdan önce, doğum sırasında veya sonrasında kapıp kapmadıkları bilinmemektedir. Covid testi pozitif çıkan yenidoğanların çoğunda semptomların hafif olduğu ya da hiç olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte, ciddi koronavirüs hastalığı olan birkaç yenidoğan vakası da belirlenmiştir.

 

Hamilelikte Covid- 19 aşıları da çok sorulan sorulardan biridir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen öncelik gruplarına göre aşılama kriterlerini karşılayan hamile veya emziren kadınlar Covid-19 aşısının yapılacağı grupta bulunmamaktadır.

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