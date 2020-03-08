Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler! En az 7 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler. 7 kişinin öldüğü açıklanırken, sayının artmasından korkuluyor.
İran’ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiği düşünülerek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.
Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler de görme yetisi kaybetti.
Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.
İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.
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