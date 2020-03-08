  • BIST 109.601
  • Altın 327,727
  • Dolar 6,0875
  • Euro 6,8838
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler! En az 7 kişi hayatını kaybetti

» »
Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler! En az 7 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler! En az 7 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içtiler. 7 kişinin öldüğü açıklanırken, sayının artmasından korkuluyor.

İran’ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde koronavirüse iyi geldiği düşünülerek endüstriyel alkol tüketen 7 kişi hayatını kaybetti.

Endüstriyel alkol tüken 48 kişi zehirlenirken bazı kişiler de görme yetisi kaybetti.

Ahvaz Savcı Yardımcısı Ali Biravend, ölü sayısının daha da artmasından endişe duyduklarını açıkladı.

İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194’e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni koronavirüse karşı kullanılan Küba interferonu nedir?07 Mart 2020 Cumartesi 13:03
  • İranlı Milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti07 Mart 2020 Cumartesi 12:13
  • ABD’de dev yolcu gemisinde Corona virüs vakası07 Mart 2020 Cumartesi 10:29
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72’ye çıktı07 Mart 2020 Cumartesi 10:13
  • Koronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir06 Mart 2020 Cuma 22:20
  • Ortopedi uzmanından 'alçı' uyarısı: Sandığınız kadar masum değil06 Mart 2020 Cuma 22:01
  • Unutkanlık ne zaman hastalık habercisidir?06 Mart 2020 Cuma 22:00
  • Kan şekeri düşünce ne yapılır? Kan şekeri nedir?06 Mart 2020 Cuma 21:54
  • Stres ve baskı, gerilim tipi baş ağrısına neden oluyor06 Mart 2020 Cuma 21:49
  • Koronavirüs salgını: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 49 artarak 197'ye yükseldi06 Mart 2020 Cuma 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti