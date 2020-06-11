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Koronavirüsten ölüm oranı sanılandan çok daha düşük

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Stanford Üniversitesi'nin son araştırmasına göre koronavirüsten ölüm oranı sanılandan çok daha düşük
Koronavirüsten ölüm oranı sanılandan çok daha düşük

Kovid-19’a dair hala tartışılan önemli noktalardan biri, hastalığın tam olarak ne kadar ölümcül olduğu. Stanford Üniversitesi’nin yeni çalışması, koronavirüsten ölüm oranının düşünülenden daha az olduğunu öne sürdü.

Üniversiteden profesör John Ioannidis'in liderliğinde yapılan yeni tahmin, 23 farklı test anketinden elde edilen verilere dayandırıldı. 

Bu tahminlere göre koronavirüs ölüm oranları yüzde 0,02 ile yüzde 0,86 arasında değişiyordu. Ancak daha sonra Ioannidis bu ham rakamları demografik dengeyi dikkate alarak düzeltti ve yüzde 0,02 ile yüzde 0,78 arasında tahminler çıkardı. Medyan oran ise yüzde 0,25 olarak belirlendi. NTV'nin haberine göre bu oran her 400 kişiden birinin öldüğü anlamına geliyor.

En düşük ölüm oranları, 0,02’yle Japonya’daki Kobe’deydi. En yüksek oran ise 0,86’yla İtalya’nın Milano kentinde tespit edildi. Ancak Merdxiv'de yayımlanan söz konusu çalışma henüz hakem onayından geçmedi.

The Spectator'un haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nden Mart ayında gelen ilk tahmin, yüzde 3,2’ydi. Ancak vaka sayısının ölüm sayısına bölünmesiyle elde edilen bu oranın, asemptomatik ya da kaydedilmeyen vakaları göz ardı ettiği ortaya çıkmıştı.

Daha sonra gelen Imperial College tahmini ise yüzde 0,9 oranını önermişti. Birleşik Krallık hükümetinin tecrit politikasnıı benimsemediği sürece 250 bin Britanyalının öleceği tahmini işte bu orana dayandırlmıştı. Imperial College daha sonra bu oranı 0,66 olarak değiştirse de 250 bin ölüm öngörüsünü revize etmemişti.

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