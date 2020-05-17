Koronavirüs’ten sonra denizanası tehlikesi !..

Koronavirüs ile başlayan pandemi belası sonrasında, sokağa çıkma yasağının kalkması ve sıcakların da kendini hissettirmeye başlamasından sonra, vatandaş soluğu deniz kenarında almaya başladı.

Havaların ani olarak ısınması ve buna paralel olarak deniz suyunun da hatırı sayılır bir sıcaklığa erişmesinden sonra vatandaş deniz sezonunu erken açtı. Ancak bukez denizanası tehditti ile karşı karşıya kaldı.

Küresel ısınmanın etkisi ile Kızıldeniz’de, hatırı sayılır bir popülasyona sahip olan denizanalarının, Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e göç ettikleri belirtiliyor. .Akdeniz’deki su sıcaklığının artışına bağlı olarak denizanalarının Akdeniz’e geçtiği ve sahillerimizde görülmeye başlandığına vurgu yapılıyor.

Denizanalarının teması sonrasında, ağrı, kaşıntı ve baş dönmesi gibi semptom belirtileri ile 10 kadar vatandaşın, Girne Akçiçek Hastanesinin Acil Servisine baş vurduğu öne sürüldü.

Uzmanlar Sosyal medyada da gündem olan ve Kızıldeniz’den göç ederek Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz’e gelen, kahverengi denizanalarına, denize girilirken dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.