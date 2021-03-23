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Koronavirüs'ü atlatan Adnan Oktar cezaevinde karantinada

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Koronavirüs'ü atlatan Adnan Oktar cezaevinde karantinada
Koronavirüs'ü atlatan Adnan Oktar cezaevinde karantinada

Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Koronavirüs'ü atlattığı ve karantinada olduğu öğrenildi.

Avukat Sinem Mollahasanoğlu’nun 21 Ocak günü müvekkili Adnan Oktar’ın sağlık durumuyla ilgili cezaevi savcısına dilekçe sunduğu ortaya çıktı. Dilekçede Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Adnan Oktar’ın 14 Ocak 2021’de yaptırdığı test sonucunun önce pozitif çıktığı ardından da izole şekilde koğuşa kaldırıldığı belirtildi.

"Müvekkilin can güvenliğinden endişe duymaktayız"

Adnan Oktar'ın 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle yapılan test ve muayene sonucunda Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, Oktar’ın karantinaya alındığı ve daha önce Adalet Bakanlığı’na bildirildiği kaydedilen dilekçede "Müvekkil ve arkadaşlarının farklı cezaevlerine dağıtılıp özellikle müvekkile yönelik bir suikast düzenleneceği yönünde tehditler alması nedeniyle müvekkilimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Bu sebeple müvekkilin sağlığı ve can güvenliği hakkında hem ailesinin hem de avukatlarının bilgi alabilmesinin önüne şüpheli test sonucu ile adeta bir engel konulmaktadır. Hiç kimseyle teması olmayan ve izole durumda tutulan bir kişinin test sonucunun pozitif çıkma ihtimali bulunmamaktadır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Oktar’ın ailesiyle görüşmesi talep edildi

Dilekçede Adnan Oktar’ın Koronavirüs testinin tekrarlanması, karantina uygulamasının kaldırılması ve karantinanın kaldırılmaması ihtimalinde ailesi ve avukatları ile telefonla da olsa görüşme hakkının kullanılması talep edildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi

DHA’nın edindiği bilgilere göre Adnan Oktar’ın Koronavirüs testinin negatife döndüğü, sağlık durumunun iyi olduğu fakat kontrol amaçlı karantinada bulunduğu öğrenildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Adnan Oktar'ın birçok suçtan 9 bin 803 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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