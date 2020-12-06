2020 yılı tüm dünya için felaket yılı oldu. Başta koronavirüs salgını olmak üzere depremler, yangınlar gibi doğal afetler insanlığın zor zamanlar geçirmesine neden oldu.

Koronavirüs salgınını daha ortaya çıkmadan bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri tüyler ürpertti. 2020 yılı için söyledikleri bir bir çıkan kahinin kıyamet senaryosu olarak nitelendirilebilecek 2021 kehanetlerinde Türkiye de var.