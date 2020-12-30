  • BIST 1.480
  • Altın 448,411
  • Dolar 7,3706
  • Euro 9,0539
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu

»
İzmir'de özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Murat Aydın (47),22 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi.
Koronavirüsü yenen doktor: Nefes almak isteyip, alamamak çok kötü bir duygu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 yıl hizmet verdikten sonra özel bir hastanede beyin ve sinir cerrahi uzmanı olarak mesleğine devam eden Opr. Dr. Murat Aydın, 9 Kasım'da öksürük şikayeti görülünce, bir gün sonra koronavirüs tedbiri yaptırdı. Testi pozitif çıkan Aydın, Gaziemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye başlandı.

 

Solunum güçlüğü yaşayan Opr. Dr. Aydın, oksijen yetersizliği nedeniyle servisteki odasından alınarak, 8 gün anestezi yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Odaya çıkarıldıktan bir hafta sonra taburcu olan Opr. Dr. Aydın, evde dinlenerek zamanını geçiriyor. İki çocuğu ve kendisi gibi doktor olan eşinin virüsü grip belirtileriyle atlattığını anlatan Opr. Dr. Aydın, "Şu an toparlanma dönemindeyim, günden güne daha iyi gidiyorum. 1 aydır çalışmıyorum, vücudum efora gelemiyor. Merdivenleri zor çıkıyorum. Hastaneden taburcu olduğumda bir kat merdiveni bile çıkamıyordum. Bu toparlanma süreci sanırım 2-3 ay daha sürecek. Ağzınıza 8-10 maske takın ve bir de elinizle ağzınızı kapatın, sonra soluk almaya çalışın. Yaşayacağınız solunum güçlüğü, benim yaşadığıma benziyor olacak. Evde herkes bunu deneyebilir. Kimsenin başına böyle bir şey gelmesini istemem. Bu zorluğu yaşayıp tekrar rahat nefes almaya başladığınızda yeniden hayata dönmüş gibi oluyorsunuz. Nefes almak isteyip alamamak çok kötü bir duygu. Ölüm korkusu ve anksiyeteye neden oluyor" dedi.

 

"MASKEYE GEÇTİĞİMDE BİLE MÜTHİŞ RAHATLADIM"

Kronik kalp rahatsızlığından bahseden Opr. Dr. Aydın, "Daha önce kalp krizi geçirdim, kalbime 2 stent takıldı. Solunum bozulduğunda nabız hızlandığı için bu ek bir risk getiriyor. Hastalık sürecinde korkmuştum fakat çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı yaratmadı. Esas problemim akciğerlerimde. Özellikle yoğun bakım sürecinde yüksek basınçlı oksijen aldım. O bitip, maskeye geçtiğimde bile müthiş bir rahatlama oldu" diye konuştu.

"MUTLAKA AŞI OLMAMIZ GEREK"

Etrafta birçok insanın hala maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat etmeden hareket ettiğine dikkat çeken Opr. Dr. Aydın, "Kendilerini korumadıkları kadar başkalarını da tehlikeye atıyorlar. Lütfen yapılan uyarılara uyun. Özellikle mesafe ve maske çok önemli. Aşı da önemli bir konu. Türkiye'ye aşı gelince mutlaka olmak gerek. Çünkü aşı olmadan bu virüsün toplumdan temizlenmesi çok uzun bir zaman alacak. O uzun zaman maalesef bizden çok can alacak ve ekonomik olarak kayıplar yaşayacağız. Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine uymamız gerek" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Yeni Yılda Nato'da Önemli Görev Üstleniyor30 Aralık 2020 Çarşamba 19:15
  • Ahmet Davutoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı'nın, inandığını zannettiği bütün doğruları gözden geçirme vakti geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 15:31
  • Çin'den Sipariş Edilen Kovid-19 Aşıları Türkiye'ye Geldi30 Aralık 2020 Çarşamba 11:13
  • Berberde ‘Saçımı beğenmedim’ kavgası: İki kişi bıçaklandı29 Aralık 2020 Salı 21:55
  • Profesör Cankurtaran, Çin aşısı deneyinde son durumu anlattı: Bir ayı bulabilir29 Aralık 2020 Salı 21:13
  • 'Hırsızım' diyenlere kapıyı açtılar, denetime çıkan polis şaşırdı29 Aralık 2020 Salı 21:06
  • Koronavirüs'ü birkaç dakika içinde tespit edebilen cihaz geliştirildi29 Aralık 2020 Salı 20:56
  • CHP heyeti, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti29 Aralık 2020 Salı 20:42
  • Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor29 Aralık 2020 Salı 20:30
  • Kılıçdaroğlu, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin konuştu: Bunun faturası Türkiye'nin önüne gelir, tıpış tıpış uygulayacaklar29 Aralık 2020 Salı 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti