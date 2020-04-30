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Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

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Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı
Koronavirüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastasını da kurtardı

Kayseri'de koronavirüsü yenen doktor Ali Abdülrezzak, plazma bağışında bulunduğu hastası Mehmet Ali Geçgil'in 19 gün sonra yoğun bakımdan çıkmasını sağladı.

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi servisinde uzman doktor Ali Abdülrezzak, geçen ay koronavirüse yakalandı.

Çalıştığı hastanede tedavi altına alınan Dr. Abdülrezzak, 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Tekrar göreve başlayan doktor immün plazma bağışçısı oldu ve kendisiyle kan grubu uyuşan polis memuru Mehmet Ali Geçgil için bağışta bulundu.

Geçgil'e 15 Nisan'da plazma nakli yapıldı. Plazma tedavisi olumlu sonuç veren Geçgil, 19 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Geçgil'in son yapılan koronavirüs testi de negatif çıktı.

'Hastalığı göreve başladığımda kaptım'

Salgının başında hastalığa yakalanan Dr. Abdülrezzak, "Göreve başladığımda hastalığı kapmış oldum. Kaptıktan sonra farkına varmadan hafif bir gribal enfeksiyon şeklinde geçirdim. Daha sonra koronavirüse karşı bağışık çıktım. Hastamla da kan grubum uymaktaydı. Hematoloji bölümü ile görüştük. Onlar da benden plazma aldılar. Plazmayı verdikten sonra hastamız hızlı bir şekilde toparladı. Değerlerimiz böylece geriledi. Servise çıkacak ve birkaç güne taburcu olacak seviyeye geldi. İmmün plazma verdiğim hastanın doktoru olmak ve onu iyileştirmek beni çok mutlu etti" dedi.

'Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim'

Hastanede tedavisi süren polis memuru Geçgil ise, "Virüsü kapıp hastaneye ilk geldiğimde hocam bana çok moral verdi. Hastaneye ilk geldiğimde ölebilirmişim. Doktorum, kan grubumuzun da uyuşması sonucu bana kan verdi. 3 ünite plazma verdiler, sonra ilaçlar kullandım. Doktorumun sayesinde hastalığı yendim. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Hastaneden sağ salim çıkıp çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

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