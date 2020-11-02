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Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

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Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir
Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilir

mBIO dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bir genetik mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabileceği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, sonuçları mBIO dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de Teksas Üniversitesi’nde görevli uzmanlar tarafından 5 bini aşkın hasta incelendi.

İKİNCİ DALGADA BU GENETİK MUTASYON ORANI YÜZDE 99’A ÇIKTI

Covid-19'u daha bulaşıcı hale getirdiği düşünülen ve D614G olarak adlandırılan genetik mutasyonun, insan hücrelerini viral girişe açan sivri uçlu proteinde bulunduğu belirlenen araştırmada, yeni tip koronavirüs salgınının ilk dalgasında Houston'daki hastaların yüzde 71'inde bu genetik mutasyona rastlandığı, yaz aylarındaki ikinci dalgada bu oranın yüzde 99,9'a çıktığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Ilya Finkelstein, çalışmanın, "virüsteki mutasyonlarının rastgele genetik değişimler olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

Toplam 285 mutasyon tespit eden ekip, birçoğunun hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığını açıkladı.

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