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Koronavirüsün bulaşma hızı ne?

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TC Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsün bulaşma hızı ile ilgili "dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2- 2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz" açıklamasında bulundu.
Koronavirüsün bulaşma hızı ne?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kara’nın koronavirüs salgını ve virüsün bulaşmasına ilişkin uyarıları şöyle:

Virüs, insan yapımı değil, doğal olarak mutasyona uğramış bir virüs. Virüsün dokunmayla geçmesi için tutma süresi ve nem oranı olarak iki parametre var. Virüsün geçebilmesi için normal şartlar altında 10 saniye gerekiyor. Eğer yüzeylerden birisi nemliyse bu süre 5 saniyeye, her iki yüzey de nemliyse 3 saniyeye kadar düşebiliyor. Yani bir yere dokunup elinizi çektiğinizde veya bir kapıyı açtığınızda virüs bulaşma riski yok.

Virüs daha çok kişiden kişiye geçiyor. Hastalıklı bir kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor.  Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde (örneğin “Nasılsınız?” “iyiyiz” “hoşçakalın” türünden yapılan görüşmelerde) risk yok.

Virüsün yüzeylerin üstünde yaşama süresi pek anlam ifade etmiyor. Önemli olan “hastalandıran miktardaki virüs” Örneğin çelik yüzeyde 72 saat yaşar deniliyor ama başlangıçta milyon olan virüs sayısı 72 saat sonunda 1’e düşüyor ki bu da hastalandıran miktarda virüs değil. Plastik veya çelik olsun en ideal şartlarda bile yaklaşık 1 saat sonra virüs sayısı yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra ise bulaşabilecek virüs miktarı artık kalmıyor. Yani dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2- 2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz.

Virüs güneşin altında en fazla yaklaşık yarım saat dayanabiliyor. Bu nedenle güneşin altında daha çok vakit geçirmelisiniz.

Virüsün yemek ve içecekle geçtiğine dair şimdiye kadar bir kayıt yok. 60 derecenin üstünde pişirilen yemeklerde virüs bulunma riski sıfır

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