  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Koronavirüsün dünyada yayılma hızı rekor kırarak artıyor

» »
Koronavirüsün dünyada yayılma hızı rekor kırarak artıyor
Koronavirüsün dünyada yayılma hızı rekor kırarak artıyor

Koronavirüsün 'yayılma hızı' birçok ülkenin karantina tedbirlerini bıraktığı mayıs ayının son haftasında zirveye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD merkezli John Hopkins akademisyenlerinin hazırladığı istatistiğe göre 21 Mayıs'tan sonra beş gün boyunca günde en az 100 bin kişi Covid-19'a yakalanırken, 3 Haziran tarihinde 24 saat içerisinde 130 bini aşkın kişi enfekte olarak salgın tarihinin bu alandaki en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Araştırmada koronavirüs testlerinin eskiye nazaran daha fazla yapıldığı ve rakamların bu sebeple yüksek çıkmasının etkili olabileceği belirtilirken, son dönemde ölüm ve enfekte sayısının artış gösterdiği Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin çoğunda test sistemlerinin yetersiz olmasının da altı çizildi.

Son dönemde Libya, Irak, Uganda, Mozambik ve Haiti gibi ülkelerde Covid-19 enfekte sayısı her hafta, Brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya ve Güney Afrika gibi coğrafyalarda ise her 14 günde bir iki katına çıktı.

Özellikle Rusya, Brezilya ve Hindistan 100 milyondan fazla nüfusa sahip ülkeler Covid-19'un dünyaya yayılmaya başladığı mart ve nisan aylarında listenin son sıralarında yer alırken, haziran ayının ilk haftasında ABD'den sonra en fazla enfekte hasta sayısına sahip ilk 2 ülkesi konumuna yükseldi.

En fazla artış Brezilya'da

Son haftalarda en fazla enfekte hasta ve Covid-19'a bağlı ölüm, 200 milyonu aşkın nüfusa sahip Brezilya'da gerçekleşti. Brezilya'da geçtiğimiz perşembe günü 24 saat içerisinde 30 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, bir günde 1473 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ: Amerika kıtası ülkeleri tepe noktayı henüz görmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili çarşamba günü yaptığı açıklamada Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki toplam Covid-19 vakalarının, dünyanın geri kalan üllkelerindeki sayısı geçtiğini belirtirken, bu ülkelerin henüz enfekte hasta ve ölüm bakımından tepe noktasına henüz gelmediğini kaydetti.

DSÖ verilerine göre koronavirüs dünya üzerinde 214 ülkede toplamda 6.8 milyon kişiye bulaştı. Covid-19'a yakalanan 3.3 milyon kişi hastalığı yenmeyi başarırken, 400 bine yakın kişiyse hayatını kaybetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cilt hücrelerinden ‘minyatür insan karaciğeri’ oluşturuldu07 Haziran 2020 Pazar 17:27
  • Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor06 Haziran 2020 Cumartesi 22:55
  • Mide ve kalın bağırsak kanserine karşı tüyolar06 Haziran 2020 Cumartesi 22:30
  • Yanık acısına ne iyi gelir?06 Haziran 2020 Cumartesi 22:30
  • Kaç yaşında başlar? Alzheimer Belirtileri Bu 10 İşarette Saklı06 Haziran 2020 Cumartesi 22:15
  • Yaşlılara ve yaşlılık hastalıklarına dair neler biliyorsunuz?06 Haziran 2020 Cumartesi 22:00
  • Kanserden korunmak için egzersiz yapın06 Haziran 2020 Cumartesi 21:45
  • '40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede'06 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? İşte cevabı...06 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • Alzheimer nedir? Tedavi edilebilir mi ?06 Haziran 2020 Cumartesi 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti