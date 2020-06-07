Koronavirüsün dünyada yayılma hızı rekor kırarak artıyor

Koronavirüsün 'yayılma hızı' birçok ülkenin karantina tedbirlerini bıraktığı mayıs ayının son haftasında zirveye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD merkezli John Hopkins akademisyenlerinin hazırladığı istatistiğe göre 21 Mayıs'tan sonra beş gün boyunca günde en az 100 bin kişi Covid-19'a yakalanırken, 3 Haziran tarihinde 24 saat içerisinde 130 bini aşkın kişi enfekte olarak salgın tarihinin bu alandaki en yüksek rakamlarına ulaşıldı.

Araştırmada koronavirüs testlerinin eskiye nazaran daha fazla yapıldığı ve rakamların bu sebeple yüksek çıkmasının etkili olabileceği belirtilirken, son dönemde ölüm ve enfekte sayısının artış gösterdiği Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin çoğunda test sistemlerinin yetersiz olmasının da altı çizildi.

Son dönemde Libya, Irak, Uganda, Mozambik ve Haiti gibi ülkelerde Covid-19 enfekte sayısı her hafta, Brezilya, Hindistan, Şili, Kolombiya ve Güney Afrika gibi coğrafyalarda ise her 14 günde bir iki katına çıktı.

Özellikle Rusya, Brezilya ve Hindistan 100 milyondan fazla nüfusa sahip ülkeler Covid-19'un dünyaya yayılmaya başladığı mart ve nisan aylarında listenin son sıralarında yer alırken, haziran ayının ilk haftasında ABD'den sonra en fazla enfekte hasta sayısına sahip ilk 2 ülkesi konumuna yükseldi.

En fazla artış Brezilya'da

Son haftalarda en fazla enfekte hasta ve Covid-19'a bağlı ölüm, 200 milyonu aşkın nüfusa sahip Brezilya'da gerçekleşti. Brezilya'da geçtiğimiz perşembe günü 24 saat içerisinde 30 bini aşkın yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, bir günde 1473 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ: Amerika kıtası ülkeleri tepe noktayı henüz görmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili çarşamba günü yaptığı açıklamada Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki toplam Covid-19 vakalarının, dünyanın geri kalan üllkelerindeki sayısı geçtiğini belirtirken, bu ülkelerin henüz enfekte hasta ve ölüm bakımından tepe noktasına henüz gelmediğini kaydetti.

DSÖ verilerine göre koronavirüs dünya üzerinde 214 ülkede toplamda 6.8 milyon kişiye bulaştı. Covid-19'a yakalanan 3.3 milyon kişi hastalığı yenmeyi başarırken, 400 bine yakın kişiyse hayatını kaybetti.