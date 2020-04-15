Koronavirüsün etkilediği Tesla, kiraları ödeyemiyor

Gider tasarrufu pek çok çalışanın ücretsiz izne çıkarılması ya da maaşlarının düşürülmesinin ardından gündeme geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok iş yerini kapatmak zorunda kalan Tesla Inc.’in gider tasarrufu yapmak için bazı emlak sahipleriyle kira indirimi yapmaları konusunda iletişime geçtiği aktarıldı.

The Wall Street Journal’ın incelediği e-postada, “Artık ülkemizi etkileyen hızlı dünya pandemisi, Tesla’nın şirketin uzun vadeli başarı ve büyümesini sağlamak için stratejik kararlar almasına neden oldu” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

İş yürütme kabiliyetimiz üzerindeki artan kısıtlamaların bir sonucu olarak, aylık lira yükümlülüklerimizi şu andan itibaren azaltacağımız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Şirketin attığı bu adım geçen hafta elektrikli araba üreticisinin bazı çalışanlarının maaşlarında kesintiye gideceğinin ve evden çalışamayan çalışanlarınıysa ücretsiz izne çıkaracağını açıklamasının ardından geldi.

Kendi galerilerini ve servis merkezlerini işleten şirketin, emlak sahipleriyle ilerleyen gün ve haftalarda seçenekleri görüşmek istediğini belirttiği aktarıldı. Şirketin ayrıca, “Bu şekilde sürekliliği ve iki tarafa da faydalı olacak ilişkiyi sağlayarak ortaklığa ve birlikte çalışmaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirketin, ekonomik durgunluk nedeniyle kira hafiflemesiyle gider tasarrufu oluşturmaya çalışan büyüyen şirketlerden biri olduğu ifade edildi. Büro mekanı kiralayan şirket WeWork’ün gider tasarrufu nedeniyle ABD’deki bazı bölgelerde kira ödemelerini durdurduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla şehir yönetimlerinin geçen ay hayati olmayan işlerin kapatılması ve çalışanların evde kalması talimatını vermesinin ardından şirket üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.

Şirket, yerel yönetimin üretimi durdurma kararını kaldırmayı planladığı günün ertesinde 4 Mayıs’ta üretime devam etmeyi umduğunu belirtmişti.

FactSet’in analistlerinin yaptığı değerlendirmelere göre bir yıl öncesine kıyasla şirketin teslimatlarının bu çeyrekte yüzde 21 düşerek 75 bin araca gerileyebileceği ifade edildi. Şirket geçen ay belirsizlik dönemini atlatmaya yetecek kadar meblağının bulunduğunu vurgulamıştı.