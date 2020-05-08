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Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika

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Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu
Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika

Dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Antarktika, koronavirüs salgınında aynı zamanda dünyanın en güvenli yeri oldu. Çoğu araştırmacı beş bin kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar tek bir koronavirüs vakası bile görülmedi.

Covid-19 salgını bölgeyi ziyaret eden cruise gemilerinin seferlerini bitirmek üzere olduğu bir dönemde çıktığı için virüs donmuş kıyalara ulaşamadı. Ardından kışın geldiği kıtanın dünyayla bağlantısı tamamen kesildi.

Penguen, fok ve albatrosların dışında daimi bir nüfusu olmayan kıtada araştırmacılar 80 kadar üste yaşıyor.

'Ay'da yaşıyor gibiyiz'

Anvers Adası'ndaki ABD üssü Palmer İstasyonu'nun koordinatörü Keri Nelson, bu kişilerden biri.

Keri Nelson, CNN Televizyonu'na "Burada olduğu için mutlu olmayan bir kişinin bile olduğunu sanmıyorum" dedi.

Nelson, "Bazı insanlar evlerine dönmeye hazır. Sevdikleri insanlara yardım etmek, tarihin bu döneminde insanlara başka yollarla yardımcı olmak için. Ama hepimiz hem hastalık hem de hastalığın sağlık ve yaşam tarzına hiçbir etkisinin görülmediği böyle bir yerde yaşadığımız için müteşekkiriz" diye konuştu.

2007'den beri yaz ve kış sezonlarında burada çalışan Nelson, dünyanın geri kalan kısımlarından tecrit edilmiş halde yaşamalarına karşın gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İngiliz Rothera Araştırma İstasyonu'nda rehber olarak çalışan 29 yaşındaki İskoçya vatandaşı Robert Taylor ise Ocak başında Çin'den salgınla ilgili ilk haberler gelmeye başladığında durumun ciddiyetinin farkına varamadıklarını belirterek, "Ailem özellikle de büyükannem için endişeleniyorum. Sanki Ay'dasınız ve aşağı bakıyorsunuz. Ne olup bittiğini görebiliyorsunuz ama çok uzaktasınız" dedi.

2018-2019 sezonunda 56 bin turist

Antarktika'ya son yıllarda turistlerin ilgisi arttı. Antarktika Uluslararası Tur Operatörleri Birliği'nin verilerine göre 2018-19 sezonunda kıtayı 56 bin 168 kişi ziyaret etti. Bu bir yıl öncesine göre yüzde 40'lık bir artışı temsil ediyor.

2019-2020 sezonunda ise kıtayı 78 bin 500 kişinin ziyaret etmesi bekleniyordu. Ama salgın nedeniyle bu yıl tüm ziyaretler iptal edildi. Kıtanın turizm sezonu Kasım'la Mart ayları arasında.

Yeni Zelanda ve Avustralyalı turistleri taşıyan bir cruise gemisi 15 Mart'ta Antarktika için yola çıkmıştı. 217 kişi taşıyan gemi Nisan başlarında, Uruguay açıklarında mahsur kalmıştı.

Yolcu ve mürettebatın yüzde 60'ının koronavirüse yakalandığı gemiden şimdiye kadar sadece durumu ağır altı kişi tahliye edildi.

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