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Koronavirüsün Güney Amerika’daki Merkezi Brezilya’da Can Kaybı Artıyor

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Koronavirüsün Güney Amerika’daki Merkezi Brezilya’da Can Kaybı Artıyor
Koronavirüsün Güney Amerika’daki Merkezi Brezilya’da Can Kaybı Artıyor

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 633 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 633 artışla 7 bin 921'e, vaka sayısı da 9 bin 493 artarak 114 bin 715'e yükseldi.

Ülkede 48 bin 221 kişi iyileşirken hayatını kaybedenlerden 1579 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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