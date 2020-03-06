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Koronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir

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Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan dünyaya yayılan koronavirüs 3 bin 14 kişinin de ölümüne neden oldu. Bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı.
Koronavirus’ün ilk belirtisi gözde olabilir

Yeni Koronavirus (COVID19) sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların gözde olabileceği de unutulmamalı. 

Zira ilk şüpheli vakaları teşhis edip bildiren ve kendisi de enfekte olup hayatını kaybeden hekimin de göz doktoru olduğunu hatırlatan Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, “Virüs göze damlacık yolu ile bulaşarak gözde konjonktivite (kırmızı göz hastalığı) sebep olabilir” dedi. 

Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni coronavirus belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulguların seyredebildiğini söyleyen Usta Uslu, “Bu şikayetler ile başvuran hastada ayırıcı tanıda akla coronavirusu getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirus akla getirilmeli” açıklamasında bulundu. 

Tedavi multidisipliner olmalı Özellikle riskli bölgelere seyahat öyküsü ve/veya bu bölgelerden gelen bireyler ile son 2-3 hafta içinde temas öyküsü olanlarda Covid 19’un mutlaka düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Usta Uslu, “Bu hastalara temas esnasında göz doktoru göz/burun/ağzını kapatacak şekilde giyinerek korunmalı. Diğer viral patojenlerden korunmada kullanılan alkol bazlı dezenfektanlar ile her hasta teması öncesi ve sonrasında alet /makinelerin silinmesi ve oda içi önlem alınması oldukça önemli. Her hasta ile temasta mutlaka el yıkanmalı” dedi. 

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