"Koronavirüs'ün kuluçka süresi beş gün"

Uzmanlara göre, 12 gün hastalık belirtisi göstermeyen bir insan muhtemelen hastalanmıyor

Koronavirüs üzerinde çalışmalarını sürdüren ve bu yeni çeşidinin özelliklerini saptamaya çalışan bilim insanları, virüsü alan bir kişinin hastalık belirtilerini ortalama beş gün sonra gösterdiğini söylüyorlar.

Koronavirüs'ün yol açtığı Kovid-19 hastalığı ateş, öksürük ve nefes alma güçlüğü gibi belirtiler gösteriyor.

ABD'de bir uzman heyet Çin ve diğer ülkelerde görülen vakalar üzerinde incelemeler yaptı ve şu ana kadarki bulgularını açıkladı. Virüsü alanların çoğu beş gün civarında hastalık belirtilerini gösteriyor.

Virüse maruz kaldıktan sonra 12 gün hastalık belirtisi göstermeyen bir insan muhtemelen hastalanmıyor ama hala taşıyıcı-bulaştırıcı olabiliyor.

Uzmanlar virüsü aldığından kuşkulanan kişilerin, hastalığı yaymamak için, kendilerini 14 gün tecrit etmesini tavsiye ediyor.

Annals of Internal Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre ABD ve İngiltere'de uygulamaya konulan bu kurala uyulursa, kendini karantinaya alan her 100 kişiden sadece birinin bu sürenin sonunda hala hasta olma ihtimali olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki araştırmanın başını çeken Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nden Profesör Justin Lessler, bulgularının toplam 181 vaka üzerinde yapılan ilk araştırmadan hızla çıkarılan şu ana kadarki en kapsamlı sonuçlar olduğunu söylüyor. Fakat hala virüsle ilgili bilmediğimiz çok şey olduğuna dikkat çekiyor.

Mesela incelenen grupta virüsü alan kişilerden kaçının belirtileri gösterdiğine bakılmamış.

Uzmanlar virüsü alanların çoğunun hastalığı hafif atlattığını düşünüyor.

Bunlardan bir kısmının virüsü taşımakla birlikte hastalık belirtileri göstermediğini söylüyorlar.

Ancak hastalık bazılarımız, en çok da yaşlılar ve başka hastalıkları olanlar için çok daha ağır hatta ölümcül olabileceğine dikkat çekiliyor.

Nottingham Üniversitesi'nde moleküler viroloji uzmanı olan Profesör Jonathan Ball, bu çalışma ile, vakaların büyük çoğunluğunda Koronavirüs'ün kuluçka süresi dolayısıyla tavsiye edilen karantina süresinin üst sınırının 14 gün olduğunun doğrulanmış olduğunu söylüyor.

Profesör Ball ayrıca "İnsanların hastalanma belirtisi göstermedikleri sürelerde de sürekli virüsü yaydıklarına dair bir kanıt da görünmüyor" diyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalar kesin olmamakla birlikte virüs alan kişinin hastalığı en çok öksürme, ateş gibi görünür belirtilerin ortaya çıktığı dönemde bulaştırdığına işaret ediyor.

Bazıları hastalığın belirtileri görülmeden virüsü yayıyor olabilir ama hastalığın en çok belirtilerin görüldüğü dönemde yayıldığı düşünülüyor.

Şu ana kadar bilinenlerin ışığında kendinizi korumanın ve hastalığa yakalanmaktan kaçınmanın yolları şunlar: