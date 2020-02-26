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Koronavirüs'ün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar

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Virüs sebebiyle en çok etkilenecek ekonomilerin Hong Kong, Güney Kore, Japonya, Almanya ve ABD olduğu belirtildi
Koronavirüs'ün ticari etkisi haftalık 26 milyar dolar

Koronavirüs etkisi ile dünya genelinde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Üretim ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle Çin'e yapılan mal ve hizmet ihracatında haftalık 26 milyar dolara yakın kayıp yaşanabileceği hesaplandı.

Koronavirüs ile ilgili endişeler ve virüsün yayılım seviyesi tüm dünyada her geçen gün artıyor. Euler Hermes'in Koronavirüs'ün dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdiği rapora göre, Çin'de kapanan tesisler nedeniyle haftalık 26 milyar dolarlık bir ticaret şoku bekleniyor. Raporda, imalat sanayii ve ticaret sektörlerinde resesyonların büyük ihtimalle devam edeceği ve 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2'lik düşük bir küresel büyüme beklendiği belirtiliyor.

Salgın nedeniyle Çin'de iş faaliyetlerinin sekteye uğramasının tekstil, makine, ulaşım ekipmanı ve emtia sektörlerinde stokları uzun vadeli seviyelerin üzerine taşıyabileceği ifade edilen raporda, stok seviyesi uzun dönemli ortalamanın altında olan sektörlerde de ürün kıtlığı yaşanma riski bulunduğunun altı çizildi. Özellikle elektronik ve bilgisayar ürünleri sektörlerinin en çok risk taşıyan sektörler arasında olduğu tahmin ediliyor. 2019'da şirketlerin stoklama yapmasının ardından 2019'un son aylarında stoklarda ciddi bir erime gerçekleşmedi. Belirsizliklerin tekrar artmasıyla stokların yeniden artacağı ve küresel olarak imalat sanayii sektörünün 2020 yılının ilk yarısında resesyonda kalması bekleniyor.

En çok etkilenecek ülkeler; Hong Kong, Güney Kore, Japonya, Almanya ve ABD

Raporda, üretim ve ticaretin sekteye uğraması nedeniyle Çin'e yapılan mal ve hizmet ihracatında haftalık 26 milyar dolara yakın kayıp yaşanabileceği kaydedildi. Bu nedenle küresel ticaret büyümesi tahmini aşağı yönde revize ederek yüzde 1,3'e indirdiği belirtildi. Raporda, haftada 18 milyar dolara ulaşması tahmin edilen mal ticaretine yönelik kayıplardan en çok etkilenecek ülkeler; Hong Kong, Güney Kore, Japonya, Almanya ve ABD olarak sıralandı. Hizmet ticaretine bakılacak olursa, Çin, dünya seyahat harcamalarının yüzde 20'sini temsil ediyor. Bu da, dünya için haftada 6 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor.

Rapora göre; Koronavirüs ile ilgili olumsuzluklar bitse de 2020 yılının ikinci yarısında küresel büyümenin ABD kaynaklı belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalacağından, salgının oluşturduğu olumsuz etkilerin sonradan telafi edilmesinin çok zor olduğunu belirtildi.

İmalat sanayii sektörü ve küresel ticarette yaşanan resesyonun yılın ilk yarısına sarkacağı bu duruma bağlı olarak; Çin, Avrupa ve birçok ekonomi için büyüme tahminlerinde aşağı yönde revizyona giderken, Çin için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 5,9'dan yüzde 5,6'ya, Euro Bölgesi için ise yüzde 1'den yüzde 0,9'a çekileceği kaydedildi.

Euler Hermes, bu revizyonlar ışığında da 2020 yılı küresel GSYH büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e indirdiğini açıkladı. 

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