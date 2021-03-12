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Koronavirüsün Türkiye'ye yıllık tıbbi maliyeti 3,7 milyar TL oldu

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığında yürütülen “COVID-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” araştırması sonuçlandı.
Koronavirüsün Türkiye'ye yıllık tıbbi maliyeti 3,7 milyar TL oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığında yürütülen “COVID-19 Tedavisinin Ekonomik Yükü” araştırması sonuçlandı.

Buna göre hastalığın Türkiye'ye yıllık tıbbi maliyeti 3,7 milyar TL olarak hesaplandı.

Araştırma liderleri, “Bu rakam yapbozun küçük bir parçası. Ertelenen hastalıkların yaratacağı maliyet çok daha büyük rakamlara ulaşacak.” uyarısında bulundu.

Dünya gazetesinin haberine göre Covid-19 nedeniyle yatarak ve ayakta tedavi olan hastaların toplam tedavi maliyetinin devlet sağlık harcamalarındaki payı yüzde 2.

SGK sağlık harcamalarında ise yüzde 3,8’lik pay oluşturuyor.

Araştırmanın sonuçlarına dair bilgi veren Prof. Dr. Simten Malhan, "Tedbirlere rağmen bir yıl içindeki dalgalı vaka sayıları Türkiye’ye önemli bir ekonomik yük ve aynı zamanda sağlık kuruluşlarına, sağlık çalışanlarına maddi ve manevi yük oluşturmuştur" dedi.

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