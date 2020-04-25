Koronavirüsün yaşam süresi üzerindeki etkisi hesaplandı: Yaklaşık 10 yıl azaltıyor

İskoçya Ulusal Sağlık Servisi ile Glasgow ve Edinburgh Üniversitelerinden bilim insanları, koronavirüsün ortalama insan ömrünü yaklaşık 10 yıl azalttığını hesapladı. Araştırma sonuçları, Wellcome Open Research platformunda yayınlandı.

Uzmanlar, İtalya'daki Kovid-19 hastalarının verilerini, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen ve insanların hastalık nedeniyle hayatlarının kaç yılını kaybettiklerini hesaplamak için kullanılan ölçekle karşılaştırdı.

Uzmanlar, Kovid-19'dan ölen erkeklerin yaşam sürelerinin ortalama 13 yıl, kadınların ise 11 yıl azaldığı sonucuna ulaştı.

Araştırma ekibinden Glaskow Üniversitesi uzmanı Dawig McAllister, elde ettikleri sonuçlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Medya, koronavirüsün 'komorbid hastalığı olan insanlar' üzerindeki etkisine odaklanırken, uzun süreli hastalıkların sayısı ve türü ile ilgili değişiklikler, virüs kaynaklı ölümlerin beklenilen yaşam süresini biraz azaltıyor."