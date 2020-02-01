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Koronavirüsünü fırsata çevirdi

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Koronavirüsünü fırsata çevirdi: 1 paketini 15 TL'ye aldığı maskeyi, 30 TL'ye satıyor
Koronavirüsünü fırsata çevirdi

Her gün yüzlerce Çinli turistin ziyaret ettiği Denizli Pamukkale’de, bir girişimci 'koronavirüs' salgınını fırsata çevirerek kapı girişlerinde medikal maske satmaya başladı. Çinli turistler ise ülkelerinde zor bulunan maskelere yoğun ilgi gösteriyor.

Pamukkale travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur travertenlere gelen Çinli turistler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsü fırsata çevirdi.

Meşhur, geçen günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi. Meşhur, bir koli maske alarak travertenlerin güney kapısı giriş karşısındaki evinin önünde tezgah açarak satmaya başladı. Koronavirüsün gün geçtikçe yaygınlaşması Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu belirten Meşhur, turistlerin birinde maske görünce diğerlerinin de ihtiyaç duyarak maske aldığını belirtti.

Meşhur, bir paketini 15 liraya aldığını 30 liraya sattığını söyledi.

Talebin yoğun olması sebebiyle hem talebi karşılamak hem de kazanç elde etmek amacıyla maske satmaya başladığını vurgulayan Meşhur, şunları kaydetti:

“Biz turizmin içerisindeyiz turizm ile uğraşıyoruz. 2 gün önce eczanenin önünde bir araç durdu. Bayağı bir yüklü maske aldılar ve benimde dikkatimi çekti. Çin'de bulunmadığını söylediler. Şehirde bizde satalım dedik. Evimizin ön tarafı otopark, gelen giden de tek tük müşteriler oluyor. Yani isteği olana veriyoruz. Çinlilerden birisi hasta olduğu zaman diğerlerinin hepsi de tedirgin oluyor.

Bu yüzden düşündüğüm için iyi kötü bir şeyler satalım, hem biz de para kazanırız hem de onlar işini görmüş olur. O amaçla getirdik ve bayağı bir talep var çünkü başka bir yerde bulamadıklarını söylüyorlar. Biz de getirip iyi kötü bir şeyler satıyoruz. 25-30 TL'ye satıyoruz. Daha yeni açtım 2 gün oluyor. Talebi gördüm ve biz de çevrede duyuyoruz. Tam burası da bizim turizmin olduğu yer. Müşteriler geldiği için o amaçla sattık."

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