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Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı

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Dünya genelinde korona virüse yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 900 binin üzerinde.
Korona'ya yakalananların sayısı 29 milyona yaklaştı

Johns-Hopkins Üniversitesi'nin verdiği bilgilere göre, koronavirüs salgını kontrol altına alınabilmiş değil. Üniversitenin verileri dünya genelinde koronavirüs ile enfekte olmuş kişilerin sayısının 28 milyon 759 bin 36 kişiye ulaştığını ortaya koyuyor. Söz konusu verilere göre, koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 920 bin 231'e yükseldi.

Veriler, enfeksiyon sayısının en yüksek olduğu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu ortaya koyuyor. Ülkede şu ana kadar 6,5 milyon kişi virüse yakalanırken, yaklaşık 194 bin kişi de hayatını kaybetti. Dünya çapında en fazla vaka sayısı sıralamasında ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor.

Kısa bir süre önce Covid-19 aşısının tescil edildiği Rusya'da resmi verilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 500'e yükseldi.

Alman virolog: Ölü sayısı artmıyor

Öte yandan Alman Virolog Hendrik Streeck, pandeminin boyutları değerlendirilirken enfeksiyon sayısı ile sınırlı kalınmaması uyarısında bulundu. Streeck Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa'da enfekte olmuş kişilerin sayısının önemli ölçüde arttığına, ancak ölü sayısında bir artış olmadığına dikkat çekti. Virüs bulaştığı halde semptom göstermeyenlerin varlığına işaret eden Streeck, "Toplumsal açıdan bakıldığında bu kötü bir durum değil" dedi. Uzman, söz konusu kişilerin bu sayede kısa bir süre için bile olsa bağışıklık kazandığını vurguladı.

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