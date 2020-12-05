Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Kovid-19 hastalığını evde hafif geçirenler evde ilaç tedavisi görüyor. Ancak son zamanlarda virüsü yenen hastaların kalp krizinden ölmesi yeni bir tartışma başlattı.

Tüm dünyada bir buçuk milyon insanın ölümüne yol açan koronavirüs için aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili tartışmalar ise sürüyor.