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Korsanlığa dönüş: Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor

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ABD Donanması'yla bağlantısı olan bir derginin iki yazarı, ABD'nin Çin'e karşı Güney Çin Denizi'nde üstünlük sağlaması için korsanlara 18. yüzyıldaki silahlı gemi kullanma yetkisi verilmesi gerektiğini savundu. Çin, yazıya sert tepki gösterdi.
Korsanlığa dönüş: Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor

ABD Donanması'yla ilişkili bir dergiden iki yazar, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde Çin'den üstünlüğü almak için korsanların 18. yüzyıldaki silahlı gemi kullanma yetkisinin yeniden verilmesi önerisinde bulundu. 

Sputnik'in haberine göre, ABD Donanma Enstitüsü'nin dergisi Proceedings'in iki yazarı derginin Nisan sayısında, korsan gemilere Çin gemilerine karşı silah kullanma yetkisi verilmesi için ABD Kongresi'ne talepte bulunulmasını önerdi.

Brandon Schwartz ve eski deniz piyade albayı Mark Cancian adlı yazarlar, "Korsan gemileri salın! ABD, denizde Çin saldırganlığına karşı silahlı gemi kullanma yetkisi vermeli" ifadelerini kullandı.

İkili yazıda, "Silahlanma yetkisi verilen korsanlar, barış zamanında caydırma faaliyetlerinin az maliyetli olmasını sağlar ve savaş döneminde bizi avantajlı konuma sokar. Bu yöntem, ABD'den çok daha büyük bir donanmaya sahip olan Çin'e karşı asimetrik saldırılar yapma imkanı verir. Çin'in küresel ticaretine saldırı, Çin'in tüm ekonomisine zarar verir, düzenin istikrarını da tehdit eder. Son olarak, şehir efsanelerinin aksine, ABD korsanlığı ABD ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanmamıştır" iddialarını dile getirdi.

Yazarlardan Schwartz, bundan ayrı olarak kaleme aldığı bir makaledeyse korsanların uluslararası hukuk çerçevesinde paralı asker olarak görülmediğini ve yasaların kendilerini koruyabileceğini savundu.

Çin'den sert tepki

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kurmay Albay Vu Kian, iki yazarın önerisine sert tepki gösterdi.

Vu, "Bu faaliyetler, uluslararası hukuk tarafından yasaklanan suç eylemleridir ve uluslararası toplumdan ortak tepki görecektir" açıklamasında bulundu.

Önerinin iki yazarın hegemonyacı fikirlerini ve orman kanunu zihniyetini ortaya çıakrdığını kaydeden Vu, uluslararası toplumun buna benzer düşünceler karşısında dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'li eski komutan: Yasadışı hareket etmemeliyiz

Öte yandan, Şubat 2019'da dergiye açıklamada bulunan dönemin ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı John Richarson, denizci milisler kategorisindeki korsanların "gri alan"da bulunduklarını ve Birleşmiş Milletler'in Deniz Yasaları'na veya ABD Donanma Kanunları'na tabi olmadıklarının altını çizmiş ve ABD ile Çin'in denizde yasalara uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini savunmuştu.

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