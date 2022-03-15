Kortizol Seviyenizi Düşürmek İçin Uygulayabileceğiniz 3 Yöntem

The Times'ın sağlık ve fitness muhabiri Peta Bee, kortizol seviyenizi uygun sınırlara çekebilmeniz için tercih edebileceğiniz 3 adımı derledi.

Stres hormonu olarak da bilinen kortizol, adrenal bezler tarafından üretilen ve vücut strese girdiğinde kan dolaşımına salınan bir hormondur. Vücuttaki kortizol seviyesini düşürmek için tercih edebileceğiniz birçok yöntem mevcut, işte en size yardımcı olabilecek 3 adet öneri…

1. BASİT DE OLSA HER GÜN BİR ŞEYLER ÇİZİN

Kortizolü kontrol etmek için kan, tükürük ve saç testleri mevcut, ancak kortizol seviyesiyle mücadele etmek için yaratıcılığı kullanmak önemli bir adımı oluşturuyor.

Alman araştırmacılar, sanatla ilgisi olmayan 39 yetişkinden oluşan bir grubu, 45 dakikalık yaratıcı bir aktiviteye katılmaya davet etti ve onlara keçeli kalem, kağıt, kil ve kolaj malzemeleri sağladı. Katılımcıların bu ürünlerle sadece karalama yapması bile işe yaradı. Sonuçlara göre, aktivite sırasında katılımcıların kortizol seviyelerinin yüzde 75’i düştü.

2. 20 DAKİKALIĞINA DOĞA İLE BULUŞUN

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanları, her gün dışarıda 20 dakika geçirmek kadar basit bir aktivitenin yükselen kortizolü önlemeye yardımcı olabileceğini bildirdi. Araştırmacılar, sekiz hafta boyunca, katılımcılardan haftada üç kez, en az on dakika dışarıda zaman geçirmelerini istedi.

Ekoloji alanında doçent olan çalışma lideri MaryCarol Hunter, katılımcıların doğa deneyimlerinin saatini, süresini ve yerini seçmelerine izin verdi. Tek kısıtlama gün ışığında olması, yoğun egzersiz gerektirmemesi ve o sürede cep telefonlarının kullanılmamasıydı.

Elde ettiği sonuçlar, 20 dakika boyunca doğada oturmanın veya yürümenin kortizolü önemli ölçüde azaltmak için yeterli olduğunu, ancak katılımcıların 30 dakika boyunca doğada zaman geçirmelerinin stres hormonunda en büyük düşüşü sağladığını gösterdi.

3. BİR ARKADAŞINIZI ARAYIN

İyi arkadaşlar, kötü olayların en iyi panzehirleri arasındadır. Geçen yıl Journal of Women & Aging’de yapılan bir araştırma, yakın arkadaşlarıyla iletişim kuran her yaştan kadının kortizol seviyesinin azaldığını gösterdi. Illinois Üniversitesi’nde araştırma yürüten psikolog Dr. Michelle Rodrigues, “Tanıdıklarla arkadaşlar, stresi tamponluyor ve bu durum yaşla birlikte korunuyor” diyor.

Basel Üniversitesi’nde araştırma yapan bir ekip de, insanların stresle başa çıkmak için gülümsemeye ve gülmeye daha yatkın olmasının önemli olduğunu söylüyor. Bir arkadaşla birlikte kahkaha atma beklentisine girmek bile, kortizol gibi zararlı stres hormonlarını azaltma gücüne sahip.