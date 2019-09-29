  • BIST 105.152
  • Altın 272,945
  • Dolar 5,6648
  • Euro 6,1976
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Koruçam’a 10 aile yeniden yerleşti

» »
Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, son bir yıl içerisinde “Kormakitis” (Koruçam) köyüne 10 ailenin yeniden yerleştiğini belirtti
Koruçam’a 10 aile yeniden yerleşti

Koruçam’a 10 aile yeniden yerleşti

Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, son bir yıl içerisinde “Kormakitis” (Koruçam) köyüne 10 ailenin yeniden yerleştiğini belirtti

Politis gazetesi, Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın gazeteye yaptığı açıklamada, Maronitlerin KKTC’deki köylerine yeniden yerleşmelerinin desteklenmesi için uygulanan programdan ve kaydedilen gelişmelerden bahsettiğini yazdı.

Musas açıklamasında, son bir yıl içerisinde Koruçam’a 10 Maronit ailenin yeniden yerleştiğini belirtirken, bu ailelerin, aralarında bebekler ve üniversite öğrencileri olan 16 çocuğa sahip olduklarını vurguladı.

Bu ailelerin çocuklarıyla birlikte her gün Koruçam’dan Güney Lefkoşa’ya, iş ve eğitim için gidip geldiklerini ifade eden Musas, yeniden yerleşme talebinde bulunan ailelere verilen maddi katkı ve ödeneklere de geniş şekilde değindi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  • Akıncı'dan Feridun için taziye mesajı29 Eylül 2019 Pazar 16:25
  • Akdeniz'de deprem!29 Eylül 2019 Pazar 16:24
  • Arıklı:Üniversiteler 10 yıl sonra ortadan kalkacak meslekler için öğrenci yetiştirmeye devam ediyor29 Eylül 2019 Pazar 16:21
  • Muhaceret İşlemlerini Yaptırmadan Kktc’ye Giriş Yapmak Ve Girmelerine Yardımcı Olmak29 Eylül 2019 Pazar 16:18
  • KKTC’de turist olarak bulunan Dmitriy Tushinskiy yaşamını yitirdi.29 Eylül 2019 Pazar 16:17
  • Kumarhanreye girmesi yasak olan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı29 Eylül 2019 Pazar 16:16
  • Tatar, Akıncı’dan, "Genel Sekreter’den Kıbrıs Türkü’ne Yapılan Haksızlıkları Gidermek Üzere Harekete Geçmesini İstemesini" Talep Etti29 Eylül 2019 Pazar 16:16
  • Oktay Feridun hayatını kaybetti29 Eylül 2019 Pazar 11:32
  • 41 Yat Hatay'dan Karpaz'a yola çıktı29 Eylül 2019 Pazar 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti