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Koruçam’a yerleşen ailelere maddi yardım

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Koruçam’a yerleşen ailelere maddi yardım
Koruçam’a yerleşen ailelere maddi yardım

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, “Kormakitis” (Koruçam) köyüne yerleşecek ailelere yönelik mali destek programının uygulamada olduğu ve son bir yıl içerisinde köye yeni 10-15 ailenin yerleştiği bildirildi.

Politis gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Koruçam köyüne yeniden yerleşen ailelere yönelik Kıbrıs Cumhuriyeti  hükümetinin mali yardım programının uygulamada olduğunu belirterek, Maronitlerin, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın açıklamalarına yer verdi.

Musas, son bir yıllık sürede 10-15 ailenin Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin ödeneklerinden yararlanarak, köye geri döndüğünü belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin hayata geçirdiği programa ilişkin ayrıntılara geniş şekilde değindi.

Musas, köye yeniden yerleşecek çocuksuz ailelerin 10 ve çocuklu ailelerin 15 bin Euro yardım aldıklarını, buna ek olarak ailelere ev eşyası alımı için 2 bin Euro ve aylık 850 Euro civarında ek ödenek verildiğini sözlerine ekledi.

Gazete, köye gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında köy sakinleriyle sohbet ettiklerini ve köy halkının KKTC makamlarıyla herhangi bir sorunlarının olmadığını da ifade ettiklerini yazdı.

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