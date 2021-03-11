Koruçam’da 21 göçmen tespit edildi!

Koruçam burnu açıklarında akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 21 göçmen tespit edildi. Söz konusu göçmenler T.C. Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda yapılan keşif ve devriye görevi kapsamında Koruçam burnu açıklarında 1 adet düzensiz göçmen teknesi dikkat çekti.

Tekne içerisinde 13 çocuk, 3 kadın ve 5 erkek olmak üzere 21 düzensiz göçmen tespit edildi ve göçmenler "T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik unsurlarına denizde teslim edildi.