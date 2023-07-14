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Koruçam’da makilik alanı çakmakla ateşe veren zanlı tutuklandı

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Koruçam’da Mala mevkiinde meydana gelen yangın sonucu seksen metre karelik alan içerisindeki makilik alan ve bir adet servi ağacı yandı.
Koruçam’da makilik alanı çakmakla ateşe veren zanlı tutuklandı

Koruçam’da Mala mevkiinde meydana gelen yangın sonucu seksen metre karelik alan içerisindeki makilik alan ve bir adet servi ağacı yandı. Yürütülen soruşturmada yangının, K.K.’nin tasarrufunda bulundurduğu çakmak ile araziyi ateşe vermesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz Perşembe günü, saat 18.00 sıralarında, Koruçam köyünün kuzey kısmında bulunan Mala mevkiinde meydana gelen yangın sonucu seksen metre karelik alan içerisindeki makilik alan ve bir adet servi ağacı yanarak zarar gördüğü açıklandı.

Yangın, polis, tifaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yangının 54 yaşındaki K.K.’nin tasarrufunda bulundurduğu çakmak ile araziyi ateşe vermesi sonucu meydana geldiği tespit edildiği ve bahse konu şahsı tutuklandığı kaydedildi.

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