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Koruma altındaki penguenler arı saldırısında öldü

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Güney Afrika Cape Town yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki 63 penguen arı saldırısına uğrayarak öldü.
Koruma altındaki penguenler arı saldırısında öldü

Güney Afrika Cape Town yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altındaki 63 penguen arı saldırısına uğrayarak öldü. Yapılan otopside kuşların göz çevresinden sokulduğu tespit edildi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki penguenler, arı saldırısına uğrayarak öldü. Güney Afrika Cape Town yakınlarındaki Simonstown'da meydana gelen olayda altındaki 63 penguen kıyıda ölü bulundu.

Penguenlerde başka fiziksel yaralanma görülmedi.

Milli parklar yetkilileri bunun yılda 60 bin’e kadar ziyaretçi çeken dünyaca ünlü Boulders Plajı'ndaki bilinen ilk saldırı olduğunu söyledi.

Güney Afrika milli parklar ajansı (SANParks) ile deniz biyoloğu olan Dr. Alison Kock, "Genellikle penguenler ve arılar bir arada bulunabilir. Arılar kışkırtılmadıkça sokmazlar, bölgedeki bir kovanın bozulduğu ardından bir yığın arının saldırganlaştığı varsayımı üzerinde çalışıyoruz " dedi.

Arıların bu sırada karşılaştıkları penguenlara saldırdıkları düşünülüyor.

Yapılan incelemede arıların, penguenlerin tüyle kaplı olmayan göz çevresine ve ayaklarına saldırdığı belirlendi. 

Bal arılarının soktuktan sonra ölmesi nedeniyle de olay yerinde çok sayıda ölü arı bulundu.

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