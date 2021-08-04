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Koruması İçin Silah Talebinde Bulunan Rus’a Ret Cevabı

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2013 yılından beri Kıbrıs vatandaşlığı bulunan 46 yaşındaki Rus iş insanı Andrey Dasin’in koruması için silah izni talep ettiği ancak bunun ret edildiği belirtildi. 
Koruması İçin Silah Talebinde Bulunan Rus’a Ret Cevabı

2013 yılından beri Kıbrıs vatandaşlığı bulunan 46 yaşındaki Rus iş insanı Andrey Dasin’in koruması için silah izni talep ettiği ancak bunun ret edildiği belirtildi. 


Politis gazetesi, Rus iş insanı Andrey Dasin’in Rum Polisi Güvenlik Komitesi’nden koruması için silah talebinde bulunduğunu, Komite’nin ise ilgili kişinin, Kıbrıs vatandaşı olması yönündeki temel kritere uymaması nedeniyle, bu talebi ret ettiğini yazdı.


Gazete haberinde Rus iş insanı için 3 Kıbrıslı Rum’a özel koruma görevlerini yerine getirmeleri amacıyla silah taşıma izninin de verildiğini anımsattı.


Gazete aynı haberinin içerisinde, vatandaş olan iş insanının korumalarına silah izni verilmesini sağlayan ilgili yasayı yorumlaması için Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku’dan (gazete olarak)yanıt beklediklerini yazdı.


Gazete ayrıca “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile kamu oyu önünde görülen Dasin’in, bu tür gevşekliklerin yapılacağını düşünerek neden bu kadar rahat hareket ettiği” sorusunu da gündeme getirdi. 

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