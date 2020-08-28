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Korumaya alınan penguene yalnızlık çekmemesi için Pingu çizgi filmi izletiliyor

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Avustralya’da, kıyıya vurmuş halde bulunan penguene iyileşene kadar kalacağı hayvanat bahçesinde kendisini yalnız hissetmemesi için Pingu çizgi filmi ve penguen belgeselleri izletiliyor.
Korumaya alınan penguene yalnızlık çekmemesi için Pingu çizgi filmi izletiliyor

Ülkenin güneybatısında bir sahilde bulunan Northern Rockhopper (Güney kaya atlayan pengueni) türü penguen, Perth hayvanat bahçesi yetkilileri tarafından korumaya alındı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvana ‘Pierre’ adı verildi. Ülkede başka bu tür penguen olmadığından yalnızlık çeken penguene hayvanat bahçesi yetkilileri iPad’den Pingu çizgi filminin yanı sıra başka hayvanat bahçelerinin penguen bölümünden canlı yayınlar ve türdaşlarının belgesellerini izletiyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri Pierre’in çıkardığı seslerden ve davranışlarından özellikle Pingu izlemekten çok keyif aldığının anlaşıldığını söyledi.

pierre_perthzoo.jpg

Hint ya da Güney Atlantik okyanusundan yüzerek geldiği tahmin edilen hayvanın tüylerinde yaşadığı bir sorun nedeniyle sugeçirmez özelliğini kaybettiği ve bu şekilde yüzemeyeceğinden bakıma alındığı belirtildi.

Güçlü‘ kaşları ve adını aldığı özelliği olan kayadan kayaya atlamasıyla meşhur bu türün dünyada üreyen 240 bin çiftinin kaldığı tahmin ediliyor.

 

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