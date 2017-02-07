 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.124
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7148
  • Euro 3,9617
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

Korunmak İsterken Zarar Görmeyin!

»
Korunmak İsterken Zarar Görmeyin!
Antibakteriyel ürünler kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri bilirseniz daha çok fayda sağlayabilirsiniz.

İsterseniz evde veya dışarıda gün içerisinde birçok bakteri ile karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle de tuvalet, toplu taşıma gibi çok sık ve birçok insanın kullandığı yerlerde bu bakteriler tehlikeli bir hal alabiliyor.

Bakterilerden korunabilmek adına kullandığınız anti bakteriyel ürünler ise bazı zamanlarda bakterilerin kendilerinden çok daha fazla zararlı olabiliyorlar. Bu ürünleri kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hassas noktalar bulunuyor.

İnsan vücudunun bakteriye de ihtiyacını olduğunu hatırlatmak isteriz. İnsan vücudunda 100 trilyon kadar mikrop ve doğal bakteri bulunuyor. Bunlar bağışıklık sistemi ve hayatta sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için olması gereken ve bizim için faydalı bakteriler.

Siz bazı zamanlarda aşırı derecede kullandığınız anti bakteriyellerden dolayı bu faydalı olan bakterileri de öldürüyorsunuz ve hastalıklara, enfeksiyonlara çok daha fazla davetiye çıkarıyorsunuz.

Anti bakteriyeller içerisine sadece deterjanlar ve hijyenik ürünler girmez. Bunları takiben antibiyotikler, bazı anti bakteriyel özellikli ilaçlarda bilinçsizce kullanıldığında faydalı bakterilere zarar verebiliyor ve sağlığınızı tehdit edebiliyorlar.

Çok kalabalık yerlerde olduğunuzda örneğin toplu taşıma, umumi tuvalet, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kendinizi mikroplara karşı korumaya almak istemeniz çok normal.

Ama bu durumu abarttığınızda en ufak bir şeyi yere düştüğünde yıkamanız, bir daha onu giymemeniz, evinizde olduğunuz halde günde 10 kere el yıkamanız sizi bağışıklığı kuvvetli yapmaz. Ya da hastalıklardan ve mikroplardan korumaz.

Tam aksine vücudunuzun mikropla tanışmasına izin vermediğinizden en ufak bir bakteri sizin kontrolünüz dışında vücudunuza girdiğinde bir nezle dahi olsanız yatak döşek yatmak zorunda kalırsınız.

Kişisel temizliğiniz için cüzdanınızı kozmetiklere boşaltmanıza gerek yok. Su, sabun, sıcak ve alkol yani kolonya sizin temizliğinizi gerçekleştirme de yeterli olacaktır. Fazlası sadece israf ve gereksizdir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çift dil konuşmak Alzheimer'dan korunmaya yardımcı06 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
  • Sinüzite yol açan faktörler neler?06 Şubat 2017 Pazartesi 10:45
  • Sağlıklı sperm için sadece baba olmayı istemek zorunda değilsiniz...05 Şubat 2017 Pazar 22:10
  • Ani hava değişikliği hastalık nedeni04 Şubat 2017 Cumartesi 16:20
  • Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışlar04 Şubat 2017 Cumartesi 16:10
  • Yağ yakmanızı sağlayan detoks suları04 Şubat 2017 Cumartesi 15:10
  • Prof. Dr. Filiz Meriçli Haliç Üniversitesinde04 Şubat 2017 Cumartesi 12:11
  • Zayıflamada Kanıtlanmış Yöntemler03 Şubat 2017 Cuma 14:35
  • Hasta olan çocuğa zorla yemek yedirmek nelere yol açıyor?03 Şubat 2017 Cuma 11:34
  • Ahmet Maranki Zayıflama Kürü02 Şubat 2017 Perşembe 16:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti