Korunmak İsterken Zarar Görmeyin!

Antibakteriyel ürünler kullanırken dikkat etmeniz gerekenleri bilirseniz daha çok fayda sağlayabilirsiniz.

İsterseniz evde veya dışarıda gün içerisinde birçok bakteri ile karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle de tuvalet, toplu taşıma gibi çok sık ve birçok insanın kullandığı yerlerde bu bakteriler tehlikeli bir hal alabiliyor.

Bakterilerden korunabilmek adına kullandığınız anti bakteriyel ürünler ise bazı zamanlarda bakterilerin kendilerinden çok daha fazla zararlı olabiliyorlar. Bu ürünleri kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı hassas noktalar bulunuyor.

İnsan vücudunun bakteriye de ihtiyacını olduğunu hatırlatmak isteriz. İnsan vücudunda 100 trilyon kadar mikrop ve doğal bakteri bulunuyor. Bunlar bağışıklık sistemi ve hayatta sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için olması gereken ve bizim için faydalı bakteriler.

Siz bazı zamanlarda aşırı derecede kullandığınız anti bakteriyellerden dolayı bu faydalı olan bakterileri de öldürüyorsunuz ve hastalıklara, enfeksiyonlara çok daha fazla davetiye çıkarıyorsunuz.

Anti bakteriyeller içerisine sadece deterjanlar ve hijyenik ürünler girmez. Bunları takiben antibiyotikler, bazı anti bakteriyel özellikli ilaçlarda bilinçsizce kullanıldığında faydalı bakterilere zarar verebiliyor ve sağlığınızı tehdit edebiliyorlar.

Çok kalabalık yerlerde olduğunuzda örneğin toplu taşıma, umumi tuvalet, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kendinizi mikroplara karşı korumaya almak istemeniz çok normal.

Ama bu durumu abarttığınızda en ufak bir şeyi yere düştüğünde yıkamanız, bir daha onu giymemeniz, evinizde olduğunuz halde günde 10 kere el yıkamanız sizi bağışıklığı kuvvetli yapmaz. Ya da hastalıklardan ve mikroplardan korumaz.

Tam aksine vücudunuzun mikropla tanışmasına izin vermediğinizden en ufak bir bakteri sizin kontrolünüz dışında vücudunuza girdiğinde bir nezle dahi olsanız yatak döşek yatmak zorunda kalırsınız.

Kişisel temizliğiniz için cüzdanınızı kozmetiklere boşaltmanıza gerek yok. Su, sabun, sıcak ve alkol yani kolonya sizin temizliğinizi gerçekleştirme de yeterli olacaktır. Fazlası sadece israf ve gereksizdir.