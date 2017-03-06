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Koruyucu annesi olduğu 'Evren'e' gözü gibi bakıyor

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Koruyucu annesi olduğu 'Evren'e' gözü gibi bakıyor
Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Hıdır, koruyucu annesi olduğu konuşma ve bedensel engelli "Evren"i özveriyle yeniden hayata bağladı.

Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Hıdır, koruyucu annesi olduğu konuşma ve bedensel engelli "Evren"e gözü gibi bakıyor. 

Hıdır ailesi, yaklaşık 5 yıl önce Antalya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne yaptıkları başvurunun kabul edilmesi üzerine 3 yaşındaki Evren'in koruyucu ailesi oldu.

Daha sonra Tekirdağ'a taşınan aile, konuşma ve bedensel engelli olan Evren'i sevgiyle büyütmeye başladı.

"Evren'in 'baba' demesi bizi daha çok kendine bağladı"

Sibel Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruyucu aile statüsünde bakımını üstlendikleri Evren'i ilk aldıklarında "baba" demesi üzerine çok etkilendiklerini belirtti.

Evren'i kucağına aldığında büyük bir şokla karşılaştığını o anki duygularıyla anlatan Sibel Hıdır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Koruyucu olmaya ve bir çocuk almaya karar verdik. Ama bu sırada Evren'i daha önce hiç görmemişken sürekli rüyalarımda görmeye başladım. Evren'i aldıktan sonra Evren'in aynı rüyamda gördüğüm çocuk olduğunu gördüm. Evren'i görünce rüyalarımdaki çocuğun o olduğunu görünce şok oldum. İnanılmaz bir şeydi, onu yaşamak lazım o anlatılmaz. Evren'i aldığımızda bize Rabbimin bir armağanı gibi geldi. İlk aldığımızda hiç konuşmamasına rağmen Evren'in 'baba' demesi bizi daha çok kendine bağladı."

Engelleri sevgiyle aşıyorlar

Evren'in konuşma ve bedensel engellerini kalpten ve samimi sevgileriyle aştıklarını ifade eden Hıdır, Evren'in sevgiyle iyileştiğini belirtti.

Çocukken var olan engellerini Evren'in bir bir aştığını vurgulayan Sevgi Hıdır, hem kendi çabaları hem de Evren'in çabaları ile bütün engelleri aştıklarını söyledi.

Evren'i ilk aldıklarında konuşamadığını vurgulayan Hıdır, "Evren ilk aldığımızda hiç konuşamıyordu. Bir kelime bile konuşmamış, biz aldıktan sonra zamanla gördüğü eğitimlerle bir iki kelime derken konuşmaya başladı. Sol kolunu hiç kullanamıyordu. Geçirdiği travmalardan dolayı fiziksel ve zihinsel engelleri vardı. Kolunu kullanamaz, okuyamaz, konuşamaz denildi bize. Evren kolunu şimdi çok güzel kullanabiliyor ve ikinci sınıfa gidiyor ve 100'den aşağı notu yok." diye konuştu.

Hıdır, koruyucu aile veya evlat edinme sisteminden durumu iyi olan tüm ailelerin yararlanması gerektiğini belirtti.

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