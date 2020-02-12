  • BIST 120.049
  • Altın 304,234
  • Dolar 6,0506
  • Euro 6,5899
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Koruyucu maske tükendi fiyatlarda 400 kat artış var

» »
Koruyucu maske tükendi fiyatlarda 400 kat artış var
Koruyucu maske tükendi fiyatlarda 400 kat artış var

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü nedeniyle tüm dünyada maske satışları arttı. Öyle ki Çin'e maske dayanmıyor. Türkiye'de ise maske yok denecek kadar az. Çünkü büyük bir kısmı yurt dışına ihraç ediliyor.SÖZCÜ'ye konuşan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, “Çin'de baş gösteren corona virüsü sonrasında ülkede maske üretimi yapan birkaç fabrika kapandı. Genelde bu maskelerin çoğu Çin'den geliyordu. Şu an da Çin yurt dışından maske talebinde bulunuyor. Basit ameliyathane maskesi dahi zor bulunuyor. Kutusu 50 TL'den 300 TL'ye çıktı" dedi.
Çin’de başlayan ve ülke dışında da yayılmaya başlayan corona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil durum ilan ederken birçok kişi de maske ile önlem almaya çalışıyor. Türkiye’deki firmaların aşırı maske ihracatı yapması Türkiye’deki maske stokunun da azalmasına neden oldu. Konuyla ilgili konuşan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin ihracatçı firmaların yurt dışına satabilmek için maske arayışında olduğunu ancak bu talebi Türkiye’de karşılayacak üretimin olmadığını söyledi.

FİRMALARIN MİLYONLARCA KUTU TALEBİ VAR

İhracatçı firmaların büyük bir arayış içinde olduklarını söyleyen Bursa Eczacılar Odası Başkanı Şahin şöyle konuştu; “Çin’de maske üretimi durunca Türkiye’deki ihracat firmaları maske arayışına girdi. İhracatçı firmalar bizlerden 1 ila 5 milyon kutu koruyucu maske talebinde bulunuyor. Bu talebi Türkiye’de karşılayacak üretim yok. Yerli firmaların üretimi anca iç piyasaya yetiyor. İhracatçı firmalar şu an maske temin edebilmek için arayış içerisine girmiş durumda.”

N95 FİLİTRELİ KORUYUCU MASKE ŞU AN YOK

Koruyucu maskelerin çeşit çeşit olduğunu vurgulayan Oda Başkanı Şahin, “3M markanın N95 modeli var. Piyasada virüslere karşı özellikle koruyucu olan maske. O markanın o modeli şu an bulunmuyor. Başka markalardan ise tek tük anca bulabiliyoruz. Daha basit olan ameliyatlarda kullanılan maskeler var. Onları da artık az bulabiliyoruz. Ve fiyatları uçmuş vaziyette kutusu 50 TL’ydi bugün 250-300 TL’den satılmakta” diye konuştu.

MASKE OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Maske olmazsa olmazlardan bir şey midir? Bence değildir” diyerek Türkiye’de corona virüsünün görülmediğine dikkat çekti. Şahin, “Türkiye’de maskeyle gezilecek kadar önlem alınmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak duyulmasıyla birlikte bu talep artışı yaşanıyor. Piyasada da olmayınca birileri fiyatları uçuruyor. Biranda fiyatlar 400 katına çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin‘de yeni koronavirüs vakalarında düşüş12 Şubat 2020 Çarşamba 12:17
  • Küba ilacı yeni koronavirüs tedavisinde etkili oldu: Binden fazla kişiyi iyileştirdi12 Şubat 2020 Çarşamba 11:58
  • Çin’de yeni tip koronavirüsten can kaybı 1114’e çıktı12 Şubat 2020 Çarşamba 09:37
  • Hemoroide karşı nasıl beslenmek gerekiyor?11 Şubat 2020 Salı 23:59
  • Gül hastalığı bulaşıcı mıdır? Gül hastalığı tedavisi?11 Şubat 2020 Salı 23:27
  • 6 saatten az uyumak obezite riskini artırıyor11 Şubat 2020 Salı 22:45
  • Coronavirüsten korunmak için sıvı desteğini aksatmayın11 Şubat 2020 Salı 22:45
  • Epilepsi tanısı için nöbet anının kaydedilmesi önemli11 Şubat 2020 Salı 22:24
  • "Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"11 Şubat 2020 Salı 19:08
  • Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için üretilen yerli kit 90-120 dakika içinde sonuç veriyor11 Şubat 2020 Salı 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti