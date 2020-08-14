Köse: "Covid-19 sürecindeki başarımız dünyaya örnek olacak şekilde"

Koronavirüs (Covid-19) sürecinde 6 ayın geride kaldı. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Oğuz Köse sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ne yazik ki pandemi hala bitmedi. Dileğimiz dünyayı saran bu kabusun en erken zamanda son bulmasıdır. Şu anda sürecin başında ve veya ortasındayız deme gibi bir lüksümüz yoktur" ifadelerine yer verdi.

Köse paylaşımında, maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına titizlikle dikkat edelmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Köse, "Covid-19 sürecindeki başarımız dünyaya örnek şekilde 6 ayımızı tamamladık, hep birlikte dünyaya örnek olmaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.

Köse'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bu kıyafetlerin içinde tam 6 ay, "Covid-19" Koronavirüs bulaşmadan 6 ayda toplam 1640 çalıştık. 6 ayda toplam 187 vaka tedavileri yaptık ve sağlıklı bir sekilde yuvalarına gönderildi. Bıkmadan usanmadan gönülden karantina servisindeki görevimize devam ediyoruz...

Sevgili halkımız iyisi ve kötüsüyle hep birlikte "covid-19" sürecindeki başarımız dünyaya örnek şekilde 6 ayımızı tamamladık, ne yazik ki pandemi hala bitmedi. Dileğimiz dünyayı saran bu kabusun en erken zamanda son bulmasıdır. Şu anda sürecin başında ve veya ortasındayız deme gibi bir lüksümüz yoktur. O yüzden Koronavirüsün kimden ve/veya nereden geleceği hiç belli olmadığı bu gunlerde, maske, mesafe ve el hijyenimize titizlikle dikkat edelim ki hep birlikte dünyaya örnek olmaya devam edellim... Lütfen lütfen lütfen..