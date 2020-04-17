Köse: Covit 19 salgını ve sağlık çalışanlarının mücadelesi, yönetenlerin kısır tartışmalarının gölgesinde kalmış

Pandemi Hastanesinde görevli hemşir Oğuz Köse'den duygulandıran paylaşım...
İşte o pyalaşım;
Sabah 09:00
Karantina da aldigim riskli gorevden dolayi dinlenmek icin yanliz kaldigim noktadan gundeme dusen haberleri okuyorum, izliyorum.
Covit 19 salgini ve saglik calisanlarinin inancli mucadelesi,
Devletimi yonetenlerinin kisir tartismalarinin golgesinde kalmis.
BIZ SAGLIK CALISANLARI OLARAK,
Devletimi yoneten Cumhurbaskanim ve Basbakanima sesleniyorum,
Biz saglik calisanlari HALKIMIZIN sagligi icin,
SEVDIKLERIMIZI GERIDE BIRAKIP
Hayatlarimizi ortaya koyup
"Covit 19" PANDEMISINE karsi
7/24 KESINTISIZ canla basla
En on safta gorev alip salginin onune nasil geceriz diye mucadele edelim.,
Ama siz
Devletimizin tepesindeki makam sahipleri SIYASI HIRS VE CIKARLARINIZ YUZUNDEN birbirinizi yeyin.
Lutfen ama lutfen
biz SAGLIK CALISANLARINI biraz olsun ornek alin.
COVIT 19 karsi baslattigimiz mucadelede,
Hekimi, Hemsiresi, memuru,soforu, iscisi, temizlikcisi nasil etle tirnak gibi olup birbirlerimize kenetlenip birlik olabiliyorsak
NEDEN RAHAT KOLTUKLARDA OTURAN SIZ DEVLETIMI YONETICILERI BIRLIK OLAMIYOR?
SADECE SIZIN MI SIYASI GORUSLERINIZ VAR.
emin olun ki karantina servislerinde gorev almis her bir saglik Calisanininda siyasi, inanc ve Dunya gorusumuz ve farkliliklarimiz var.
Ama
Bizler bu agir ve zor surecte sizin gibi KISIR TARTISMALARA GIRMIYORUZ .
Sorumluluklarimizin farkindayiz
Halkimizin sagligini korumak adina Butun goruslerimizi geride biraktik canla basla bu sureci en az aciyla en az hasarla nasil bitiririz savasi veriyoruz.
Yeterin artik
CAGIRIMIZDIR!!!
Lutfen Saglik calisanlarini ornek alin ve siyasi goruslerinizi bir kenara birakip
Bu ulke icin
HALKIMIZ icin
Canim ulkeme yakisir sekilde ET VE TIRNAK GIBI OLUN.
Cunki bu surecte Basarabilmemiz icin sart olan ihtiyac budur.
kisacasi
Birlik beraberlik nedir biz bilmiyoruz diyorsaniz,
bu donemde
kavgayi birakin ve
BIZI
BIZ SAGLIK CALISANLARINI ORNEK ALIN.
Eminim ki
Bu sadece biz saglik calisanlarinin CAGRISI degil
TUM HALKIMIZIN BEKLENTISIDIR.
Lutfen lutfen lutfen........
HEP BIRLIKTE BASARABILMEMIZ ICIN BIRLIK OLMAMIZ GEREKLI.
#birlikzamani
#birliktebasaracagiz
#birlikteyenecegiz
Cagrimiz tek bir lidere degil,
Ulkemi yonetenlerin TUMUNE..
PAYLASAMLIM KI
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