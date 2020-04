Köse: Covit 19 salgını ve sağlık çalışanlarının mücadelesi, yönetenlerin kısır tartışmalarının gölgesinde kalmış

Pandemi Hastanesinde görevli hemşir Oğuz Köse'den duygulandıran paylaşım...

İşte o pyalaşım;

Sabah 09:00

Karantina da aldigim riskli gorevden dolayi dinlenmek icin yanliz kaldigim noktadan gundeme dusen haberleri okuyorum, izliyorum.

Covit 19 salgini ve saglik calisanlarinin inancli mucadelesi,

Devletimi yonetenlerinin kisir tartismalarinin golgesinde kalmis.

BIZ SAGLIK CALISANLARI OLARAK,

Devletimi yoneten Cumhurbaskanim ve Basbakanima sesleniyorum,

Biz saglik calisanlari HALKIMIZIN sagligi icin,

SEVDIKLERIMIZI GERIDE BIRAKIP

Hayatlarimizi ortaya koyup

"Covit 19" PANDEMISINE karsi

7/24 KESINTISIZ canla basla

En on safta gorev alip salginin onune nasil geceriz diye mucadele edelim.,

Ama siz

Devletimizin tepesindeki makam sahipleri SIYASI HIRS VE CIKARLARINIZ YUZUNDEN birbirinizi yeyin.

Lutfen ama lutfen

biz SAGLIK CALISANLARINI biraz olsun ornek alin.

COVIT 19 karsi baslattigimiz mucadelede,

Hekimi, Hemsiresi, memuru,soforu, iscisi, temizlikcisi nasil etle tirnak gibi olup birbirlerimize kenetlenip birlik olabiliyorsak

NEDEN RAHAT KOLTUKLARDA OTURAN SIZ DEVLETIMI YONETICILERI BIRLIK OLAMIYOR?

SADECE SIZIN MI SIYASI GORUSLERINIZ VAR.

emin olun ki karantina servislerinde gorev almis her bir saglik Calisanininda siyasi, inanc ve Dunya gorusumuz ve farkliliklarimiz var.

Ama

Bizler bu agir ve zor surecte sizin gibi KISIR TARTISMALARA GIRMIYORUZ .

Sorumluluklarimizin farkindayiz

Halkimizin sagligini korumak adina Butun goruslerimizi geride biraktik canla basla bu sureci en az aciyla en az hasarla nasil bitiririz savasi veriyoruz.

Yeterin artik

CAGIRIMIZDIR!!!

Lutfen Saglik calisanlarini ornek alin ve siyasi goruslerinizi bir kenara birakip

Bu ulke icin

HALKIMIZ icin

Canim ulkeme yakisir sekilde ET VE TIRNAK GIBI OLUN.

Cunki bu surecte Basarabilmemiz icin sart olan ihtiyac budur.

kisacasi

Birlik beraberlik nedir biz bilmiyoruz diyorsaniz,

bu donemde

kavgayi birakin ve

BIZI

BIZ SAGLIK CALISANLARINI ORNEK ALIN.

Eminim ki

Bu sadece biz saglik calisanlarinin CAGRISI degil

TUM HALKIMIZIN BEKLENTISIDIR.

Lutfen lutfen lutfen........

HEP BIRLIKTE BASARABILMEMIZ ICIN BIRLIK OLMAMIZ GEREKLI.

#birlikzamani

#birliktebasaracagiz

#birlikteyenecegiz

Cagrimiz tek bir lidere degil,

Ulkemi yonetenlerin TUMUNE..

PAYLASAMLIM KI

LIDERLERIMIZ MESAJIMIZI ALSIN....