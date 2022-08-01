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Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!

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Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elektrik faturalarına tepki gösterdi.
Köse: Yolsuzlukların Faturasını Halka mı Kesiyorsunuz!!!

Köse, "Yolsuzlukların tek faturasını biz halk  ödüyoruz" diyerek, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. 


İşte o paylaşım:
Yolsuzlukların Faturası Halka mı Kesiyorsunuz!!!
Yazıma başlamadan peşinen söyleyeyim Zamların nedeni maaş artışı yapıldı denmesin 
Birincisi zam dediğiniz son altı ayın %57 civarında olan hayat pahalılı farkı yani ocaktan hazirana kadar yapmış olduğunuz zammların bir kısmı yani yaşanan enflasyon yani anlamayanlar söyleyeyim alım gücümüzün düşmesi,
 Maaşlara  %46 olarak yansıyan farktır yani geçmiş 6ayın..
Ki hissettiğimiz hayat fahakılkğı
%100 üzerinde
Gelelim bizleri çıldırtan Temmuz ayı elektrik faturalarına,
Elektrik faturalarının yüksek gelme sebep ve sorumlusu Eski maliye Bakanı Sn.Sunat Atun olarak gösterilmişti 
*Sn Maliye Bakanı Sunat Atun görevden gitti
*Elektirik kurumunun eski yönetimi görevden alındı  yenisi Atandı,
*Elektirik Kurumu maliye bakanlığından  alındı  Başbakanımız Sn Dt Ünal Üstel Bağlandı,
Günlerce Sorunlar çözüldü resmi yazıldı çizildi … 
Bizde mutlu Mesut izledik…
Ozaman Sorarım 
UBP’nin Sayın Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu’na,
sadece ekonomi üç+ buzdolabı çalışan Eve nasıl oluyorda 240 TL fatura geliyor…
Kullandığım evi hiç söylemiyorum ki hadi onu kullanıyorum..
Kıb-TEK’e pahalı yakıt alımına sebep olanlara görünen zarar 140 milyon TL ki daha fazla olduğu söyleniyor bu zararın hesabı sorulacak demişti sayın Başbakan’ım ,
Şu ana kadar Yolsuzlukların tek faturasını biz halk  ödüyoruz bunum mantıklı bir anlatımı ve veya izahı var mı ,
Biri çıksın anlatsın yahu ..
Bu nasıl bir anlayış 
Bu nasıl bir düzen
Bu nasıl bir zihniyet
Bu nasıl bir icraat 
Elinizi vicdanınıza koyun lütfen..
Yolsuzluk yapanın yanına kar,
Bedelini ise halka fatura olara eze eze ödetiyorsunuz 
Vicdan biraz olsun vicdan..

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