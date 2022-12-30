Köseoğlu: 2023 yılı sonuna kadar 232 yazılı sınav gerçekleştirmeyi planlıyoruz

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 2022 yılında, 158 ayrı oturumda 11,803 kişinin yazılı sınavını ve 1073 kişinin mülakatını gerçekleştirerek, başarılı olan 650 kişinin ilk atamasını yaptığını, 317 çalışana terfi verdiğini söyledi.

Köseoğlu, İlk ataması yapılan 650 kişinin dağılımının ise 309 öğretmen, 69 doktor, 99 Gardiyan ve 173 Kamu Görevlisi olduğunu kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı sonu itibariyle komisyonun eksik evraklarını tamamlayan her kurum ve kuruluşun yıl içerisinde talep ettiği münhal kadrolarının ilanlarını gerçekleştirerek, 2023 yılı sonuna kadar toplam 232 yazılı sınav gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Köseoğlu, komisyonlarınca duyurulan münhal ilanlarının tüm detaylarının khk.gov.ct.tr adresli web sitesinde yayımlanan genelgelerden, resmi gazeteden ve günlük gazetelerden de takip edilebileceğine işaret ederek, münhal ilan edilen genelgelere “online başvuru” ve “online randevu sistemi” ile başvuru yapılabileceğini kaydetti.