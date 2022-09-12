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Köseoğlu: KYK' yı Sendikalar mı Yönetecek

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu, bazı sendikacıların bina basıp, oda işgal edip mülakatları engellemeyi kendinde hak gördüğünü kaydederek, herkesin haddini ve yetkisini bilmesi, yasa, tüzük ve kurallara uyması gerektiğini kaydetti.
Köseoğlu: KYK' yı Sendikalar mı Yönetecek

Köseoğlu, olayların nedeninin sendikaların KYK'yı yönetme operasyonu olduğunu ileri sürdü.

Üyeler için hazırlanan formların sendikalara verilmesinin gerekli olmadığını dile getiren Köseoğlu, "zaten sendika üyeleri, mülakatlara gözlemci olarak katılıyorlar' dedi. Köseoğlu, formda olan bilgilerin mülakatlarda okunduğunu da söyledi.

Köseoğlu, 'gizlimiz saklımız yoktur' dedi.

KYK Başkanı, sendikaların bu tavırlarının kabul edilebilir olmadığını belirterek, bu noktada Polis'e başvurmak durumunda kaldıklarını dile getirdi.

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