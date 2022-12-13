Kosova ve Sırbistan gerginliğinin nedeni olan barikat sorunu 3 gündür devam ediyor

İki Balkan ülkesi Sırbistan ve Kosova arasında bir süredir devam eden gerilimin yükselmesine neden olan barikat sorunu 3'üncü gününde de devam etti.

Sırp kökenli eski polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yollara barikat kuran Kosovalı Sırplar, bölgedeki nöbetlerini bugün de sürdürdü.

Araçlarla yolu kapatan barikatlara ilişkin açıklama yapan Kosova polisi, kuzeyde durumun aynı olduğunu, sınır kapılarının kapalı kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de uluslararası kurumların Sırpların seslerini "barikatlar" aracılığıyla duyduğunu savunurken, Pantic'in hakkında herhangi bir kanıt olmadan gözaltına alındığını ve kendisinin kalp hastası olduğunu söyledi.

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın yarın Sırbistan ve Kosova'yı ziyaret edeceği duyurulurken, iki ülke arasındaki gerginliğin düşürülmesinin ele alınacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gergin bekleyişin devam ettiği ve okulların dün olduğu gibi bugün de eğitime ara verdiği bilgisi paylaşıldı.

Kosovalı Sırplar daha önce de birçok kez barikatlar kurarak Kosova'nın aldığı kararlara tepki göstermişti.

Kosova ve Sırbistan gerginliği

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyine barikatlar kurmuş, AB Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) gece devriyesi sırasında saldırıya uğradığını savunmuştu.

AB, NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​